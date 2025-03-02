https://sarabic.ae/20250302/8-أحداث-هزت-سوريا-خلال-أسبوع--1098322998.html

8 أحداث هزت سوريا خلال أسبوع

8 أحداث هزت سوريا خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

تعيش بعض القرى والبلدات، على امتداد الجغرافية السورية، منذ رحيل حكومة الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أحداثا أمنية متسارعة، حيث وقعت خلال أسبوع أزمات كان... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T15:53+0000

2025-03-02T15:53+0000

2025-03-02T16:50+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

دمشق

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وأثارت هذه الأحداث موجة من الجدل من جهة، والانتقادات من جهة أخرى، حيث صُنفت بعض هذه الأحدات من قبل الحكومة السورية الجديدة على أنها "ملاحقة لفلول النظام"، في حين أدان صحفيون ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأحداث بسبب وجود ضحايا من المدنيين وتسجيل عمليات اختطاف وغيرها.جرمانا... الدروز في "قلب العاصفة"شهدت بلدة جرمانا في ريف دمشق توترا أمنيا كبيرا، على خلفية مقتل أحد عناصر الأمن العام، وشهد محيط البلدة اشتباكات ودوي انفجارات، ورفض "لواء درع جرمانا" وشيوخ العقل دخول قوات من الأمن العام لتنفيذ حملة تمشيط ومداهمات في المنطقة، مبدين استعدادهم لتسليم "كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم للجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل"."عين شمس"... غربت فيها الشمسشهدت قرية عين الشمس التابعة لمحافظة حماه، الأربعاء الماضي، دخول سيارات مدججة بالعناصر والأسلحة، وبحسب أهالي القرية، تم اختطاف واقتياد كثير من الشباب العزل، وبعد ذلك وصل إلى القرية ثلاث جثامين تم التنكيل بها، حيث ندد الأهالي بالانتهاكات وطالبوا بفتح تحقيق عادل حولها، في حين قال مسؤول أمن المنطقة التابع للحكومة السورية الجديدة إنه "بعد تلقي بلاغات عن وجود مطلوبين وبقايا من فلول النظام البائد بقرية "عين شمس" بريف مصياف، دورياتنا تتحرك لمتابعة الأهداف المطلوبة"، مشيرا إلى إصابة عدد من العناصر في الاشتباكات، لكن أبناء القرية كان لهم رأي آخر.القرداحة... تتصدر "الرائج الآن"تتصدر بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية مواقع التواصل الاجتماعي وكانت في قائمة "رائج الآن"، حيث تتعرض البلدة منذ رحيل حكومة الأسد لحوادث واصطدامات أمنية مع قوات الإدارة الجديدة بين الحين والآخر.وبدروها، قال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية: "قامت وحداتنا الأمنية بنصب حاجز في منطقة القرداحة لضبط أمن المنطقة وحفظ سلامة وممتلكات الأهالي، إلا أن مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت منع الحاجز والاعتداء عليه، وإثارة الفوضى والتهجم على مخفر المدينة، ونعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار".جديدة الفضل... "أزمة فلول"شهدت بلدة جديدة الفضل في ريف دمشق اشتباكات عنيفة بين "قوات الأمن العام" في سوريا وبعض المواطنين في المنطقة، خلال محاولة اعتقال أحدهم، الأمر الذي تسبب بحدوث حالة من الذعر في البلدة.حي المهاجرين... حمص "على صفيح ساخن"نفدت عناصر القوات حملة أمنية في ضاحية الباسل في حي المهاجرين بحمص، الثلاثاء الماضي، وأثارت هذه الحملة موجه جدل بين سكان الحي من جهة والمواطنين المؤيدين للحكومة الجديدة من جهة أخرى، حيث أفاد الأهالي بحدوث عمليات ترهيب واقتحام منازل وتكسير أبواب وانتهاكات، واعتقال عدد من أبناء الحي.جبلة... أزمة كادت تتحول لـ"حرب طائفية"شهد حي الجبيبات في جبلة المعروفة بتنوعها العرقي والطائفي، الجمعة الماضية، توترا كبيرا، بعد دخول شبان من البلدات المجاورة على الحي وترديد عبارات طائفية (نعتذر عن ذكرها بسبب المستوى الأخلاقي) أثناء تجولهم على دراجاتهم النارية.بانياس... "رفاق الدرب" من طائفتين ضحية لجريمة مروعةحادثة مروعة شهدتها منطقة الخراب بمدينة بانياس في محافظة طرطوس، الخميس الماضي، راح ضحيتها أربعة أشخاص (أصدقاء)، بينهم شخص مقعد على كرسي متحرك، حيث أقدم مسلحون يستقلون سيارتين قيل إن إحداها "فان" تحمل لوحة تسجيل من إدلب على إطلاق النار عشوائيًا على المدنيين، ولاذوا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، ما أثار موجة غضب واستنكار في البلاد.المزة... جامع "الفتح" شاهد على حدث مؤلمتناقل رواد وسائل التواصل الجتماعي مقطع فيديو يظهر الاعتداء المبرح على رجل قرب جامع الفتح في حي المزة بدمشق، وبحسب المنشورات فقد تم الاعتداء المبرح على شاب يملك بسطة صغيرة قرب الجامع، وتم ضربه مع أبيه وأمه، وأخذ الشاب ولا يعرف مصيره حتى اللحظة، في حين قال آخرون إن الشاب قتل لحظة الاعتداء، ولم يوجد تعليق رسمي حتى اللحظة.ويطالب النشطاء السوريون والمفكرون بنبذ الخطاب الطائفي الذي بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ وكبير في البلاد، ويشددون على ضرورة تدخل العقلاء بهدف منع التعليقات الطائفية على وسائل التواصل الاجتماعي، والبدء بحملة توعية من أجل التحذير من خطورة هذه الظاهرة على المجتمع والبلد بشكل عام، والابتعاد عن الاتهامات "الجاهزة" التي يوجهها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين مصطلح "شبيح" ومصطلح "فلول نظام" لأي شخص يخالفهم الرأي.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق