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رسالة مهمة من إسرائيل إلى الحكومة السورية الجديدة حول الأقليات
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عرب بوينت بودكاست
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8 د
مرايا العلوم
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14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
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مرايا العلوم
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16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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29 د
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20250302/تصويت-هل-تعتقد-أن-إسرائيل-ستنفذ-وعودها-بحماية-دروز-سوريا؟--1098305582.html
تصويت... هل تعتقد أن إسرائيل ستنفذ وعودها بحماية دروز سوريا؟
تصويت... هل تعتقد أن إسرائيل ستنفذ وعودها بحماية دروز سوريا؟
سبوتنيك عربي
تصدّر خبر قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإعطاء تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتدخل في بلدة جرمانا بريف... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
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وجاءت تلميحات إسرائيل، التي لم تكن جديدة، على خلفية توترات بين قوات الأمن العام التابعة للإدارة السورية الجديدة ومجموعات مسلحة من أبناء جرمانا، قاموا بحماية البلدة في ظل التهدور الأمني الكبير الذي تشهده البلاد بشكل عام من حالات خطف وسرقات وغيرها.برأيك، هل تنفذ إسرائيل وعودها المتكررة في حال حدوث أزمات في مناطق انتشار الدروز، أم أن هذه التصريحات مجرد وسيلة ضغط على الحكومة السورية الجديدة وعناصرها المسلحة المنتشرة في المناطق الجنوبية؟تصويت... برأيك هل تراعي إسرائيل حرمة شهر رمضان فيما يخص قطاع غزة والضفة الغربية؟تصويت... هل ستدفع "حادثة البيت الأبيض" ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الدروز, مدينة جرمانا, السويداء, السويداء, محافظة السويداء, ضاحية جرمانا
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الدروز, مدينة جرمانا, السويداء, السويداء, محافظة السويداء, ضاحية جرمانا

تصويت... هل تعتقد أن إسرائيل ستنفذ وعودها بحماية دروز سوريا؟

09:06 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 10:35 GMT 02.03.2025)
© AP Photo / Leo Correaيتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا
يتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
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تصدّر خبر قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإعطاء تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتدخل في بلدة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، عناوين وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث أن سوريا لم تشهد حدثا مماثلا كهذا في تاريخها.
وجاءت تلميحات إسرائيل، التي لم تكن جديدة، على خلفية توترات بين قوات الأمن العام التابعة للإدارة السورية الجديدة ومجموعات مسلحة من أبناء جرمانا، قاموا بحماية البلدة في ظل التهدور الأمني الكبير الذي تشهده البلاد بشكل عام من حالات خطف وسرقات وغيرها.

وتشير المصادر إلى أن التوتر قد هدأ بين الطرفين بعد تدخل الوجهاء من زعماء الدورز وقادة من الإدارة السورية الجديدة، إلا أن الخبراء يعتبرون أن التصريحات الإسرائيلية قد تسببت بحالة من الخوف من تطور الأوضاع وتدهورها الأمر الذي جعل الأطراف تتخذ طريق الحل السلمي للمشكلة.

برأيك، هل تنفذ إسرائيل وعودها المتكررة في حال حدوث أزمات في مناطق انتشار الدروز، أم أن هذه التصريحات مجرد وسيلة ضغط على الحكومة السورية الجديدة وعناصرها المسلحة المنتشرة في المناطق الجنوبية؟
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