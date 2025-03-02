https://sarabic.ae/20250302/رسالة-مهمة-من-إسرائيل-إلى-الحومة-السوية-الجديدة-حول-الأقليات--1098308176.html
رسالة مهمة من إسرائيل إلى الحكومة السورية الجديدة حول الأقليات
رسالة مهمة من إسرائيل إلى الحكومة السورية الجديدة حول الأقليات
سبوتنيك عربي
طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكراوتي غوردان رادمان، "النظام الحاكم في دمشق، باحترام الأقليات في سوريا... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T10:35+0000
2025-03-02T10:35+0000
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وقال ساعر إن "إسرائيل لديها علاقات جيدة مع الأقلية الدرزية، وهناك جالية من الدروز في إسرائيل، ومن المهم جدا بالنسبة للنظام الحاكم الجديد في دمشق، أن يحترم حقوق الأقليات بما في ذلك حقوق الدروز".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا أمس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتدخل في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بريف العاصمة السورية دمشق، على خلفية توترات بين قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة ومجموعات مسلحة من ابناء البلدة تعمل على حمايتها في ظل تدهور الأوضاع الأمنية.
https://sarabic.ae/20250302/تصويت-هل-تعتقد-أن-إسرائيل-ستنفذ-وعودها-بحماية-دروز-سوريا؟--1098305582.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الدروز, دمشق, مدينة جرمانا, السويداء, السويداء, محافظة السويداء
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الدروز, دمشق, مدينة جرمانا, السويداء, السويداء, محافظة السويداء
رسالة مهمة من إسرائيل إلى الحكومة السورية الجديدة حول الأقليات
10:35 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 10:59 GMT 02.03.2025)
يتبع
طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكراوتي غوردان رادمان، "النظام الحاكم في دمشق، باحترام الأقليات في سوريا ومن بينهم الدروز"، على حد قوله.
وقال ساعر إن "إسرائيل لديها علاقات جيدة مع الأقلية الدرزية، وهناك جالية من الدروز في إسرائيل، ومن المهم جدا بالنسبة للنظام الحاكم الجديد في دمشق، أن يحترم حقوق الأقليات بما في ذلك حقوق الدروز".
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن "النظام الحاكم الجديد في دمشق، هو نظام غير منتخب من الشعب السوري بل هم مجموعة من الجهاديين، الذين كانوا يسيطرون على إدلب (محافظة سورية شمال غربي البلاد) بالقوة واستولوا على الحكم في مناطق أخرى بما في ذلك دمشق، وذلك لا يعني بأن لديهم الحق في الاعتداء على الأقليات سواء أكانوا دروزا أو أكرادا أو غيرهم".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا أمس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتدخل في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بريف العاصمة السورية دمشق، على خلفية توترات بين قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة ومجموعات مسلحة من ابناء البلدة تعمل على حمايتها في ظل تدهور الأوضاع الأمنية.