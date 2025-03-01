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نتنياهو وكاتس يوجهان الجيش الإسرائيلي بالتأهب للتدخل ببلدة جرمانا السورية لـ"حماية الدروز"
نتنياهو وكاتس يوجهان الجيش الإسرائيلي بالتأهب للتدخل ببلدة جرمانا السورية لـ"حماية الدروز"
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتدخل في بلدة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، على... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T19:24+0000
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وجاء في بيان لمكتب نتنياهو: "أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بالاستعداد للدفاع عن بلدة جرمانا الدرزية، الواقعة في ضواحي دمشق، والتي تتعرض حاليًا لهجوم من قبل قوات النظام السوري".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل"، وفق وصفه.
https://sarabic.ae/20250227/باحث-سياسي-الشرع-يقوم-بخطوات-متسارعة-لتثبيت-العلاقات-بين-سوريا-والدول-العربية-1098241121.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

نتنياهو وكاتس يوجهان الجيش الإسرائيلي بالتأهب للتدخل ببلدة جرمانا السورية لـ"حماية الدروز"

19:24 GMT 01.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتدخل في بلدة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، على خلفية توترات بين قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة ومجموعات مسلحة بالبلدة.
وجاء في بيان لمكتب نتنياهو: "أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بالاستعداد للدفاع عن بلدة جرمانا الدرزية، الواقعة في ضواحي دمشق، والتي تتعرض حاليًا لهجوم من قبل قوات النظام السوري".

وأضاف البيان: "لن نسمح للنظام الإسلامي المتطرف في سوريا بالمساس بالدروز. وإذا تعرض الدروز للأذى فسيتلقى النظام الرد منا".

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27 فبراير, 17:51 GMT

ونفذ سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم 26 فبراير/ شباط الفائت، سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت مواقع لجيش سوريا الجديد في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بعد أقل من 48 ساعة على التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستمنع دخول أي من عناصر "هيئة تحرير الشام"، أو ما يسمى جيش سوريا الجديد، إلى جنوب سوريا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل"، وفق وصفه.
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