https://sarabic.ae/20250227/باحث-سياسي-الشرع-يقوم-بخطوات-متسارعة-لتثبيت-العلاقات-بين-سوريا-والدول-العربية-1098241121.html

باحث سياسي: الشرع يقوم بخطوات متسارعة لتثبيت العلاقات بين سوريا والدول العربية

باحث سياسي: الشرع يقوم بخطوات متسارعة لتثبيت العلاقات بين سوريا والدول العربية

سبوتنيك عربي

أكّد الباحث السياسي الدكتور طارق الأحمد، أنّ "هناك خطوات متسارعة يقوم بها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تهدف إلى تثبيت العلاقات بين سوريا... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T17:51+0000

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وتابع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "العديد من الاستحقاقات القادمة ترتبط بشكل مباشر بالدول العربية، إضافة إلى عملية تشكيل النظام السياسي في سوريا، والتي تشهد خطوات متسارعة لتحديد شكل الحكم المستقبلي في البلاد".وأوضح أنّ "الدول العربية تلعب دورًا متزايدًا في التأثير على شكل نظام الحكم في سوريا، والذي لا يزال مبهمًا بالنسبة للشعب السوري حتى الآن".كما أشار إلى أنّ "هناك نقاشات تدور حول القضايا الاقتصادية وإدارة شؤون المواطنين، وهو أمر ضروري للغاية نظرًا لتعطل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، حيث يعاني المواطن السوري من تداعيات هذه الأزمات التي تفاقمت بفعل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا".وشدّد الباحث السياسي السوري على أنّ "العقوبات المفروضة لا تستهدف نظام الحكم السوري بشكل مباشر، سواء في السابق أو الحاضر، بل إنها تطال المواطن السوري والتاجر والصناعي، الذين يتحملون العبء الأكبر منها، كما تؤثر هذه العقوبات على السوريين خلال سفرهم، حيث يعانون من القهر والذل في المطارات نتيجة القيود المفروضة عليهم". وأضاف الأحمد: أنّ "العقوبات الغربية لا تزال قائمة، وقد أثرت على الشعب السوري عبر مختلف المراحل، مما فاقم معاناته في ظل الأزمة المستمرة".كما شدد على أنّ "المشكلة الكبيرة تكمن في ابتعاد النخب السياسية بشكل كامل عن المشهد"، متسائلًا عن "كيفية دخول سوريا في عصر الحداثة السياسية بعيدًا عن الديكتاتورية، في ظل غياب الأحزاب السياسية الفاعلة".

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