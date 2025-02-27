https://sarabic.ae/20250227/باحث-سياسي-الشرع-يقوم-بخطوات-متسارعة-لتثبيت-العلاقات-بين-سوريا-والدول-العربية-1098241121.html
باحث سياسي: الشرع يقوم بخطوات متسارعة لتثبيت العلاقات بين سوريا والدول العربية
باحث سياسي: الشرع يقوم بخطوات متسارعة لتثبيت العلاقات بين سوريا والدول العربية
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث السياسي الدكتور طارق الأحمد، أنّ "هناك خطوات متسارعة يقوم بها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تهدف إلى تثبيت العلاقات بين سوريا... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T17:51+0000
2025-02-27T17:51+0000
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وتابع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "العديد من الاستحقاقات القادمة ترتبط بشكل مباشر بالدول العربية، إضافة إلى عملية تشكيل النظام السياسي في سوريا، والتي تشهد خطوات متسارعة لتحديد شكل الحكم المستقبلي في البلاد".وأوضح أنّ "الدول العربية تلعب دورًا متزايدًا في التأثير على شكل نظام الحكم في سوريا، والذي لا يزال مبهمًا بالنسبة للشعب السوري حتى الآن".كما أشار إلى أنّ "هناك نقاشات تدور حول القضايا الاقتصادية وإدارة شؤون المواطنين، وهو أمر ضروري للغاية نظرًا لتعطل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، حيث يعاني المواطن السوري من تداعيات هذه الأزمات التي تفاقمت بفعل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا".وشدّد الباحث السياسي السوري على أنّ "العقوبات المفروضة لا تستهدف نظام الحكم السوري بشكل مباشر، سواء في السابق أو الحاضر، بل إنها تطال المواطن السوري والتاجر والصناعي، الذين يتحملون العبء الأكبر منها، كما تؤثر هذه العقوبات على السوريين خلال سفرهم، حيث يعانون من القهر والذل في المطارات نتيجة القيود المفروضة عليهم". وأضاف الأحمد: أنّ "العقوبات الغربية لا تزال قائمة، وقد أثرت على الشعب السوري عبر مختلف المراحل، مما فاقم معاناته في ظل الأزمة المستمرة".كما شدد على أنّ "المشكلة الكبيرة تكمن في ابتعاد النخب السياسية بشكل كامل عن المشهد"، متسائلًا عن "كيفية دخول سوريا في عصر الحداثة السياسية بعيدًا عن الديكتاتورية، في ظل غياب الأحزاب السياسية الفاعلة".
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أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
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باحث سياسي: الشرع يقوم بخطوات متسارعة لتثبيت العلاقات بين سوريا والدول العربية
حصري
أكّد الباحث السياسي الدكتور طارق الأحمد، أنّ "هناك خطوات متسارعة يقوم بها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تهدف إلى تثبيت العلاقات بين سوريا والدول العربية.
وتابع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك
": "العديد من الاستحقاقات القادمة ترتبط بشكل مباشر بالدول العربية، إضافة إلى عملية تشكيل النظام السياسي في سوريا، والتي تشهد خطوات متسارعة لتحديد شكل الحكم المستقبلي في البلاد".
وأوضح أنّ "الدول العربية تلعب دورًا متزايدًا في التأثير على شكل نظام الحكم في سوريا، والذي لا يزال مبهمًا بالنسبة للشعب السوري حتى الآن".
كما أشار إلى أنّ "هناك نقاشات تدور حول القضايا
الاقتصادية وإدارة شؤون المواطنين، وهو أمر ضروري للغاية نظرًا لتعطل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، حيث يعاني المواطن السوري من تداعيات هذه الأزمات التي تفاقمت بفعل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا".
وشدّد الباحث السياسي السوري على أنّ "العقوبات المفروضة لا تستهدف نظام الحكم السوري بشكل مباشر، سواء في السابق أو الحاضر، بل إنها تطال المواطن السوري والتاجر والصناعي، الذين يتحملون العبء الأكبر منها، كما تؤثر هذه العقوبات على السوريين خلال سفرهم، حيث يعانون من القهر والذل في المطارات نتيجة القيود المفروضة عليهم".
وأضاف الأحمد: أنّ "العقوبات الغربية لا تزال قائمة، وقد أثرت على الشعب السوري عبر مختلف المراحل، مما فاقم معاناته في ظل الأزمة المستمرة".
كما شدد على أنّ "المشكلة الكبيرة تكمن في ابتعاد النخب السياسية بشكل كامل عن المشهد"، متسائلًا عن "كيفية دخول سوريا
في عصر الحداثة السياسية بعيدًا عن الديكتاتورية، في ظل غياب الأحزاب السياسية الفاعلة".