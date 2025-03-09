https://sarabic.ae/20250309/الاتحاد-الأوروبي-يدين-الهجمات-على-القوات-الأمنية-والمدنيين-في-سوريا-1098515986.html

الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات على القوات الأمنية والمدنيين في سوريا

الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات على القوات الأمنية والمدنيين في سوريا

سبوتنيك عربي

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، الهجمات على القوات الأمنية للحكومة السورية المؤقتة، داعيًا في الوقت نفسه إلى حماية المدنيين. 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T03:55+0000

2025-03-09T03:55+0000

2025-03-09T03:55+0000

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بروكسل - سبوتنيك. وقالت خدمة العمل الخارجية الأوروبية في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات الأخيرة، التي وردت تقارير عن تنفيذها من قبل عناصر موالية للأسد، على قوات الحكومة المؤقتة في المناطق الساحلية من سوريا، وجميع أعمال العنف ضد المدنيين".وتابع البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدين الاتحاد الأوروبي أي محاولات لتقويض الاستقرار وآفاق الانتقال السلمي الدائم، الشامل والمحترم لجميع السوريين على اختلافهم".وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف محتفظة اللاذقية، واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقاً.وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.وأعلنت السلطات السورية المؤقتة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في المدن والقرى.من جهته، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، فلول النظام السابق لتسليم سلاحهم وذلك على خلفية اندلاع الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وعناصر تابعة للنظام السابق، في مدينة جبلة ومحيطها في محافظة اللاذقية.وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا، إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.

https://sarabic.ae/20250308/الخارجية-الفرنسية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-العنف-في-سوريا-1098510488.html

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