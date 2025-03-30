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الجيش الإسرائيلي ينتشر داخل موقع للجيش السوري السابق على جبل الشيخ... فيديو
الجيش الإسرائيلي ينتشر داخل موقع للجيش السوري السابق على جبل الشيخ... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، عن قيام قوات إسرائيلية تابعة للواء الجبال (810) بتنفيذ أنشطة في أحد المواقع التابعة للجيش السوري... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T11:44+0000
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وبّين المتحدث أن قوات اللواء 810 تحت قيادة الفرقة 210 الإسرائيلية خلال الأسبوع المنصرم داهمت مناطق في قمة جبل الشيخ، وذلك بهدف إزالة تهديدات ومصادرة وسائل تابعة للجيش السوري السابق في تلك المنطقة، على حد تعبيره.وشن سلاح الجو الإسرائيلي، خلال الشهر الجاري، عدة غارات على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف ومدينة محافظة درعا جنوبي سوريا، وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت الفوج 89 في بلدة جباب واللواء 12 في مدينة إزرع بريف درعا".وكما شهد ريف درعا الشمالي توغلا هو الأول من نوعه للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة، وكما أعلنت وسائل إعلام سورية، في وقت سابق، عن "دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة".وأكد عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك" إن "التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا".
https://sarabic.ae/20250312/كاتس-من-قمة-جبل-الشيخ-الشرع-سيرانا-من-قصره-في-دمشق-كل-يوم-1098609442.html
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العالم العربي, اسرائيل, الجولان, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, اسرائيل, الجولان, أخبار سوريا اليوم

الجيش الإسرائيلي ينتشر داخل موقع للجيش السوري السابق على جبل الشيخ... فيديو

11:44 GMT 30.03.2025 (تم التحديث: 12:25 GMT 30.03.2025)
© Photo / IDFSpokespersonArabicالجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Photo / IDFSpokespersonArabic
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، عن قيام قوات إسرائيلية تابعة للواء الجبال (810) بتنفيذ أنشطة في أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق على قمة جبل الشيخ.
وبّين المتحدث أن قوات اللواء 810 تحت قيادة الفرقة 210 الإسرائيلية خلال الأسبوع المنصرم داهمت مناطق في قمة جبل الشيخ، وذلك بهدف إزالة تهديدات ومصادرة وسائل تابعة للجيش السوري السابق في تلك المنطقة، على حد تعبيره.
وأضاف أن "خلال النشاط عثرت قوات وحدة "رجال الألب" على بنى تحتية عسكرية ومن ضمنها عتاد عسكري وعبوة ناسفة بوزن عشرات الكيلوغرامات".
وختم المتحدث أن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، ستواصل العمل ضد بنى تحتية إرهابية في المنطقة لحماية مواطني إسرائيل وسكان هضبة الجولان".
وشن سلاح الجو الإسرائيلي، خلال الشهر الجاري، عدة غارات على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف ومدينة محافظة درعا جنوبي سوريا، وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت الفوج 89 في بلدة جباب واللواء 12 في مدينة إزرع بريف درعا".
وكما شهد ريف درعا الشمالي توغلا هو الأول من نوعه للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة، وكما أعلنت وسائل إعلام سورية، في وقت سابق، عن "دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة".
القنيطرة مرصد جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
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وأفادت مصادر أمنية سورية، بأن "قوة من الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي رسم المنبطح والدواية الكبيرة بريف القنيطرة جنوبي سوريا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل عملت خلال الشهرين الماضيين على إنشاء مواقع ونقاط عسكرية عديدة في مناطق مختلفة بريف القنيطرة".
وأكد عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك" إن "التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا".
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