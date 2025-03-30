https://sarabic.ae/20250330/الجيش-الإسرائيلي-ينتشر-داخل-موقع-للجيش-السوري-السابق-على-جبل-الشيخ-فيديو-1099076011.html

الجيش الإسرائيلي ينتشر داخل موقع للجيش السوري السابق على جبل الشيخ... فيديو

الجيش الإسرائيلي ينتشر داخل موقع للجيش السوري السابق على جبل الشيخ... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، عن قيام قوات إسرائيلية تابعة للواء الجبال (810) بتنفيذ أنشطة في أحد المواقع التابعة للجيش السوري... 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T11:44+0000

2025-03-30T11:44+0000

2025-03-30T12:25+0000

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وبّين المتحدث أن قوات اللواء 810 تحت قيادة الفرقة 210 الإسرائيلية خلال الأسبوع المنصرم داهمت مناطق في قمة جبل الشيخ، وذلك بهدف إزالة تهديدات ومصادرة وسائل تابعة للجيش السوري السابق في تلك المنطقة، على حد تعبيره.وشن سلاح الجو الإسرائيلي، خلال الشهر الجاري، عدة غارات على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف ومدينة محافظة درعا جنوبي سوريا، وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت الفوج 89 في بلدة جباب واللواء 12 في مدينة إزرع بريف درعا".وكما شهد ريف درعا الشمالي توغلا هو الأول من نوعه للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة، وكما أعلنت وسائل إعلام سورية، في وقت سابق، عن "دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة".وأكد عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك" إن "التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا".

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العالم العربي, اسرائيل, الجولان, أخبار سوريا اليوم