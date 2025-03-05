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سوريا: دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة
سوريا: دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، "دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة". 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T07:26+0000
2025-03-05T07:26+0000
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وأفادت مصادر أمنية سورية، بأن "قوة من الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي رسم المنبطح والدواية الكبيرة بريف القنيطرة جنوبي سوريا"، مشيرة إلى أن إسرائيل عملت خلال الشهرين الماضيين على إنشاء مواقع ونقاط عسكرية عديدة في مناطق مختلفة بريف القنيطرة".وشهد ريف درعا الشمالي، في وقت سابق، توغلا هو الأول من نوعه، للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة .مصادر أهلية في درعا أكدت لمراسل "سبوتنيك"، أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بينها جرافات وصلت إلى منطقة " تل المال"، شمال محافظة درعا، وقامت بالدخول إلى بعض المواقع العسكرية في المنطقة، بوقت قطعت قوات أخرى طريق بلدتي مسحرة و الطحية.عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية قال لسبوتنيك: إن التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا.وأضاف عقلة أن القوات الإسرائيلية، قامت فجر اليوم بتدمير عدة مواقع عسكرية بريف درعا الشمالي، بما فيها من أسلحة وذخائر قبل أن تنسحب وتعود باتجاه المنطقة العازلة في ريف القنيطرة. وتابع عقله: الجيش الإسرائيلي استدعى تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية قبالة الجولان المحتل، وسط أنباء تؤكد أن قواته تنوي التوسع في ريفي درعا والقنيطرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب التطورات التي تشهدها الساحة السورية ميدانيا وسياسياً.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة"، وأضاف البيان أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة، وتمكنت من السيطرة على ما يقارب من 95% من مساحة محافظة القنيطرة، وأجزاء واسعة من ريف درعا الغربي " حوض اليرموك" ، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة نقاط عسكرية في مواقع استراتيجية ، منها سفوح جبل الشيخ وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق .
https://sarabic.ae/20250227/إيران-تعلق-على-الهجمات-الإسرائيلية-الأخيرة-ضد-سوريا-وتوجه-دعوة-عاجلة-إلى-المجتمع-الدولي-1098217138.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

سوريا: دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة

07:26 GMT 05.03.2025
© Photo / x.comقصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في مدينة طرطوس غربي سوريا
قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في مدينة طرطوس غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Photo / x.com
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أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، "دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة".
وأفادت مصادر أمنية سورية، بأن "قوة من الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي رسم المنبطح والدواية الكبيرة بريف القنيطرة جنوبي سوريا"، مشيرة إلى أن إسرائيل عملت خلال الشهرين الماضيين على إنشاء مواقع ونقاط عسكرية عديدة في مناطق مختلفة بريف القنيطرة".
وشهد ريف درعا الشمالي، في وقت سابق، توغلا هو الأول من نوعه، للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة .
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
إيران تعلق على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا وتوجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
27 فبراير, 07:42 GMT
مصادر أهلية في درعا أكدت لمراسل "سبوتنيك"، أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بينها جرافات وصلت إلى منطقة " تل المال"، شمال محافظة درعا، وقامت بالدخول إلى بعض المواقع العسكرية في المنطقة، بوقت قطعت قوات أخرى طريق بلدتي مسحرة و الطحية.
عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية قال لسبوتنيك: إن التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا.
وأضاف عقلة أن القوات الإسرائيلية، قامت فجر اليوم بتدمير عدة مواقع عسكرية بريف درعا الشمالي، بما فيها من أسلحة وذخائر قبل أن تنسحب وتعود باتجاه المنطقة العازلة في ريف القنيطرة.
وتابع عقله: الجيش الإسرائيلي استدعى تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية قبالة الجولان المحتل، وسط أنباء تؤكد أن قواته تنوي التوسع في ريفي درعا والقنيطرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب التطورات التي تشهدها الساحة السورية ميدانيا وسياسياً.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.
مراسل سبوتنيك: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مواقع في جبل الحرمون الشرقية في سوريا - صور
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
1/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
2/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
3/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
4/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة"، وأضاف البيان أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".
ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة، وتمكنت من السيطرة على ما يقارب من 95% من مساحة محافظة القنيطرة، وأجزاء واسعة من ريف درعا الغربي " حوض اليرموك" ، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة نقاط عسكرية في مواقع استراتيجية ، منها سفوح جبل الشيخ وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق .
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