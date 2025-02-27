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انطلاق المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول
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إيران تعلق على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا وتوجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
إيران تعلق على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا وتوجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بشدة الهجمات الجوية والبرية الجديدة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب سوريا وضواحي دمشق. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T07:42+0000
2025-02-27T07:42+0000
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وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، من "استمرار الأعمال التوسعية والعدوانية للنظام الصهيوني على الأراضي السورية"، داعيا المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى اتخاذ رد حاسم لإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكاته".واعتبر بقائي، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.كما أكد أن "احتلال أجزاء من الأراضي السورية والانتهاك المتكرر لسيادة البلاد وسلامة أراضيها يشكل جريمة عدوان"، داعياً إلى "رد فوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف العدوان وانتهاك الأمن والسلم الدوليين من قبل الكيان الصهيوني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".وفي وقت سابق، قالت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" إن "عدة انفجارات دوت في سماء دمشق نتيجة تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة الكسوة بريف دمشق".وأشارت المصادر إلى أن "تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يُسمع في أجواء العاصمة"، مضيفة أن "الانفجارات تزامنت مع غارة على حوض اليرموك في ريف درعا مع تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء درعا والقنيطرة جنوبي سوريا".من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية إن "سلاح الجو يهاجم الآن بقوة في جنوب سوريا كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها لنزع السلاح في جنوب سوريا".وأضاف: "لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، كل محاولة لقوات النظام السوري والمنظمات الإرهابية في الدولة للتموضع في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، سيكون الرد بالنار"، على حد تعبيره.كان الجيش الإسرائيلي قد تقدم، في 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باتجاه الداخل السوري انطلاقًا من بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، إلى بوابة القنيطرة التي كانت تفصل المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل عن الأراضي التابعة لسلطة الدولة السورية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.وكان نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974.وكان قد وقع الجيشان السوري والإسرائيلي اتفاق فض الاشتباك في 31 أيار/ مايو 1974 لوقف إطلاق النار عقب حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وفي التاريخ ذاته تشكلت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.ونشأت بموجب اتفاق فض الاشتباك منطقة عازلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان، تمتد بطول نحو 80 كيلومترًا وبعرض يتفاوت من منطقة إلى أخرى ويتراوح بين نصف كيلومتر و10 كيلومترات.ويُعرف الحد الشرقي للمنطقة العازلة باسم "خط برافو" والحد الغربي باسم "خط ألفا"، وعلى جانبي المنطقة العازلة منطقتان متساويتان من حيث حجم القوات ونوعية السلاح للقوات السورية والإسرائيلية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تعلق على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا وتوجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي

07:42 GMT 27.02.2025
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بشدة الهجمات الجوية والبرية الجديدة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب سوريا وضواحي دمشق.
وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، من "استمرار الأعمال التوسعية والعدوانية للنظام الصهيوني على الأراضي السورية"، داعيا المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى اتخاذ رد حاسم لإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكاته".
واعتبر بقائي، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
الخارجية السعودية تدين القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في سوريا
أمس, 22:58 GMT
كما أكد أن "احتلال أجزاء من الأراضي السورية والانتهاك المتكرر لسيادة البلاد وسلامة أراضيها يشكل جريمة عدوان"، داعياً إلى "رد فوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف العدوان وانتهاك الأمن والسلم الدوليين من قبل الكيان الصهيوني".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.
وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".
وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".
قصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
"حماس" تصدر بيانا بشأن القصف الإسرائيلي على سوريا وتطالب بتحرك دولي
أمس, 07:44 GMT
وفي وقت سابق، قالت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" إن "عدة انفجارات دوت في سماء دمشق نتيجة تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة الكسوة بريف دمشق".
وأشارت المصادر إلى أن "تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يُسمع في أجواء العاصمة"، مضيفة أن "الانفجارات تزامنت مع غارة على حوض اليرموك في ريف درعا مع تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء درعا والقنيطرة جنوبي سوريا".
من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية إن "سلاح الجو يهاجم الآن بقوة في جنوب سوريا كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها لنزع السلاح في جنوب سوريا".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
إسرائيل تقيم قواعد عسكرية جديدة في سوريا... صور وفيديو
19 فبراير, 13:13 GMT
وأضاف: "لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، كل محاولة لقوات النظام السوري والمنظمات الإرهابية في الدولة للتموضع في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، سيكون الرد بالنار"، على حد تعبيره.
كان الجيش الإسرائيلي قد تقدم، في 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باتجاه الداخل السوري انطلاقًا من بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، إلى بوابة القنيطرة التي كانت تفصل المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل عن الأراضي التابعة لسلطة الدولة السورية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.
وكان نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
نتنياهو يوجه رسالة قوية للقوى التي تهدد أمن إسرائيل في سوريا
16 فبراير, 13:04 GMT
وكان قد وقع الجيشان السوري والإسرائيلي اتفاق فض الاشتباك في 31 أيار/ مايو 1974 لوقف إطلاق النار عقب حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وفي التاريخ ذاته تشكلت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
ونشأت بموجب اتفاق فض الاشتباك منطقة عازلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان، تمتد بطول نحو 80 كيلومترًا وبعرض يتفاوت من منطقة إلى أخرى ويتراوح بين نصف كيلومتر و10 كيلومترات.
ويُعرف الحد الشرقي للمنطقة العازلة باسم "خط برافو" والحد الغربي باسم "خط ألفا"، وعلى جانبي المنطقة العازلة منطقتان متساويتان من حيث حجم القوات ونوعية السلاح للقوات السورية والإسرائيلية.
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