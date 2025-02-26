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طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
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"حماس" تصدر بيانا بشأن القصف الإسرائيلي على سوريا وتطالب بتحرك دولي
"حماس" تصدر بيانا بشأن القصف الإسرائيلي على سوريا وتطالب بتحرك دولي
سبوتنيك عربي
أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، توغل إسرائيل بريا في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا وقصفها ريف دمشق الجنوبي، مطالبة بوقف "العربدة... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T07:44+0000
2025-02-26T07:44+0000
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وقالت "حماس" في بيان لها، إنها تعد "العدوان الإسرائيلي اعتداء سافرا على السيادة السورية، واستمرارا لسياسة العربدة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الدول العربية".ودعت "الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الصهيونية المتصاعدة، واتخاذ موقف جاد للجم حكومة الاحتلال الفاشي، والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة"، على حد تعبيرها.وطالبت "حماس"، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".وفي وقت سابق، قالت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" إن "عدة انفجارات دوت في سماء دمشق نتيجة تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة الكسوة بريف دمشق".وأشارت المصادر إلى أن "تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يُسمع في أجواء العاصمة"، مضيفة أن "الانفجارات تزامنت مع غارة على حوض اليرموك في ريف درعا مع تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء درعا والقنيطرة جنوبي سوريا".من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية إن "سلاح الجو يهاجم الآن بقوة في جنوب سوريا كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها لنزع السلاح في جنوب سوريا".وأضاف: "لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، كل محاولة لقوات النظام السوري والمنظمات الإرهابية في الدولة للتموضع في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، سيكون الرد بالنار"، على حد تعبيره.كان الجيش الإسرائيلي قد تقدم، في 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باتجاه الداخل السوري انطلاقًا من بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، إلى بوابة القنيطرة التي كانت تفصل المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل عن الأراضي التابعة لسلطة الدولة السورية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.وكان نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974.وكان قد وقع الجيشان السوري والإسرائيلي اتفاق فض الاشتباك في 31 أيار/ مايو 1974 لوقف إطلاق النار عقب حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وفي التاريخ ذاته تشكلت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.ونشأت بموجب اتفاق فض الاشتباك منطقة عازلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان، تمتد بطول نحو 80 كيلومترًا وبعرض يتفاوت من منطقة إلى أخرى ويتراوح بين نصف كيلومتر و10 كيلومترات.ويُعرف الحد الشرقي للمنطقة العازلة باسم "خط برافو" والحد الغربي باسم "خط ألفا"، وعلى جانبي المنطقة العازلة منطقتان متساويتان من حيث حجم القوات ونوعية السلاح للقوات السورية والإسرائيلية.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس" تصدر بيانا بشأن القصف الإسرائيلي على سوريا وتطالب بتحرك دولي

07:44 GMT 26.02.2025
© Sputnikقصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا
قصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، توغل إسرائيل بريا في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا وقصفها ريف دمشق الجنوبي، مطالبة بوقف "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.
وقالت "حماس" في بيان لها، إنها تعد "العدوان الإسرائيلي اعتداء سافرا على السيادة السورية، واستمرارا لسياسة العربدة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الدول العربية".
ودعت "الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الصهيونية المتصاعدة، واتخاذ موقف جاد للجم حكومة الاحتلال الفاشي، والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة"، على حد تعبيرها.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
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وطالبت "حماس"، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.
وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".
وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق، قالت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" إن "عدة انفجارات دوت في سماء دمشق نتيجة تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة الكسوة بريف دمشق".
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وأشارت المصادر إلى أن "تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يُسمع في أجواء العاصمة"، مضيفة أن "الانفجارات تزامنت مع غارة على حوض اليرموك في ريف درعا مع تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء درعا والقنيطرة جنوبي سوريا".
من جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية إن "سلاح الجو يهاجم الآن بقوة في جنوب سوريا كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها لنزع السلاح في جنوب سوريا".
وأضاف: "لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان، كل محاولة لقوات النظام السوري والمنظمات الإرهابية في الدولة للتموضع في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، سيكون الرد بالنار"، على حد تعبيره.
كان الجيش الإسرائيلي قد تقدم، في 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باتجاه الداخل السوري انطلاقًا من بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، إلى بوابة القنيطرة التي كانت تفصل المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل عن الأراضي التابعة لسلطة الدولة السورية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.
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وكان نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974.
وكان قد وقع الجيشان السوري والإسرائيلي اتفاق فض الاشتباك في 31 أيار/ مايو 1974 لوقف إطلاق النار عقب حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وفي التاريخ ذاته تشكلت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
ونشأت بموجب اتفاق فض الاشتباك منطقة عازلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان، تمتد بطول نحو 80 كيلومترًا وبعرض يتفاوت من منطقة إلى أخرى ويتراوح بين نصف كيلومتر و10 كيلومترات.
ويُعرف الحد الشرقي للمنطقة العازلة باسم "خط برافو" والحد الغربي باسم "خط ألفا"، وعلى جانبي المنطقة العازلة منطقتان متساويتان من حيث حجم القوات ونوعية السلاح للقوات السورية والإسرائيلية.
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