مراسل سبوتنيك: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مواقع في جبل الحرمون الشرقية في سوريا - صور
14:49 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 15:09 GMT 05.10.2024)
تابعنا عبر
أفاد مراسل سبوتنيك في القنيطرة أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية.
وأضاف، اليوم السبت: "القصف طال محيط بلدتي (بيت جن) و(حضر) بريف القنيطرة الشمالي، قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، إلى الشرق من بلدة شبعا اللبنانية".
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
1/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
2/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
3/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
© Sputnik . Ali Hashemطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
4/4
© Sputnik . Ali Hashem
طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في سفوح جبل الحرمون الشرقية الواقعة تحت السيادة السورية
وتابع: "تظهر في الصور مراصد (جبل الشيخ) التابعة للقوات الإسرائيلية، وطال القصف الجهة الجنوبية الشرقية من هذه المراصد.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حمص الغربي والجنوب الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية، ناجم عن تعامل مضادات أرضية للجيش السوري مع طائرة مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية.
ويتزامن ذلك مع استمرار المواجهات في جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث وصل التصعيد إلى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع المواجهات المحدودة بينهما مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.