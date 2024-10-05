https://sarabic.ae/20241005/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-اثنين-من-كبار-أعضاء-حركة-حماس-في-لبنان-1093460543.html

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على اثنين من كبار أعضاء حركة "حماس" في لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على اثنين من كبار أعضاء حركة "حماس" في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل اثنين من كبار أعضاء الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية العاملة في لبنان. 05.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-05T13:34+0000

2024-10-05T13:34+0000

2024-10-05T13:34+0000

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

لبنان

أخبار لبنان

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091840745_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_57961d8f251d4e56629ca6c4b3ab7638.jpg

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "ضرب سلاح الجو الإسرائيلي وقضى على الإرهابي محمد حسين علي المحمود، المسؤول عن تنفيذ عمليات "حماس" في لبنان، وقاد الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، ونتيجة لغارة جوية إضافية في منطقة طرابلس في لبنان، تم القضاء على الإرهابي سعيد علاء نايف علي، القيادي في الجناح العسكري لحركة "حماس"".وأضاف البيان أن محمد المحمود كان متورطا في توريد الأسلحة، التي استخدمت فيما بعد لشن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وسعيد علي، كان يقوم بتجنيد مقاتلين لحركة "حماس" في لبنان، وقام أيضا بتنظيم هجمات ضد أهداف إسرائيلية. يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.طهران تلوح باستهداف مصافي النفط الإسرائيلية في حال مهاجمه تل أبيب لهاسلسلة غارات إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

https://sarabic.ae/20241005/لأول-مرة-إسرائيل-تهاجم-طرابلس-شمال-لبنان-وحماس-تعلن-مقتل-قيادي-فيديو-1093450961.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, طوفان الأقصى