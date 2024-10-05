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لأول مرة إسرائيل تهاجم طرابلس شمالي لبنان... و"حماس" تعلن مقتل قيادي.. فيديو
لأول مرة إسرائيل تهاجم طرابلس شمالي لبنان... و"حماس" تعلن مقتل قيادي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مبنى في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس شمالي لبنان. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T02:59+0000
2024-10-05T04:47+0000
لبنان
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وقالت قناة "الجديد" اللبنانية إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس".من جانبه، ذكر موقع "لبنان 24"، أن "القصف أسفر عن استشهاد 4 أشخاص من أسرة واحدة".وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القصف الإسرائيلي يعد الأول من نوعه لشمال لبنان.في سياق متصل، نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس القيادي في كتائب القسام، سعيد عطا الله علي، و3 من أفراد أسرته جراء قصف منزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمال لبنان.في السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 12 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر السبت.في وقت سابق اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، أنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية، مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى".
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لبنان, أخبار لبنان, قصف إسرائيلي, حركة حماس, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, قصف إسرائيلي, حركة حماس, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, العالم العربي, طوفان الأقصى

لأول مرة إسرائيل تهاجم طرابلس شمالي لبنان... و"حماس" تعلن مقتل قيادي.. فيديو

02:59 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 04:47 GMT 05.10.2024)
© Photo / Video circulating on Lebanese mediaلقطة شاشة من مقطع مصور متداول لقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في طرابلس شمال لبنان، 5 أكتوبر 2024
لقطة شاشة من مقطع مصور متداول لقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في طرابلس شمال لبنان، 5 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Photo / Video circulating on Lebanese media
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مبنى في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس شمالي لبنان.
وقالت قناة "الجديد" اللبنانية إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس".
من جانبه، ذكر موقع "لبنان 24"، أن "القصف أسفر عن استشهاد 4 أشخاص من أسرة واحدة".
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القصف الإسرائيلي يعد الأول من نوعه لشمال لبنان.
في سياق متصل، نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس القيادي في كتائب القسام، سعيد عطا الله علي، و3 من أفراد أسرته جراء قصف منزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمال لبنان.
في السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 12 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر السبت.
في وقت سابق اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، أنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية، مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى".
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