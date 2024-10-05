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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
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خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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مصدر لـ"سبوتنيك": سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت
مصدر لـ"سبوتنيك": سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، ضربتين على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T00:14+0000
2024-10-05T00:15+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرات إسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت مرتين".وتداول رواد موا قع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها للاستهداف الإسرائيلي لمنطقة الشويفات بالضاحية.من جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا قال فيه: "إنذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي شويفات الأمراء أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل الجيش ضدها على مدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".على الجانب الآخر، أعلن حزب الله في بيان، أنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية، مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى".وأضاف، "أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 01:50 من فجر يوم السبت 5-10-2024، فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة".
https://sarabic.ae/20241004/حزب-الله-يعلن-استهداف-23-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1093450220.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, حصري
العالم العربي, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, حصري

مصدر لـ"سبوتنيك": سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت

00:14 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 00:15 GMT 05.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaمدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
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حصري
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، ضربتين على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرات إسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت مرتين".
وتداول رواد موا قع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها للاستهداف الإسرائيلي لمنطقة الشويفات بالضاحية.
من جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا قال فيه: "إنذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي شويفات الأمراء أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل الجيش ضدها على مدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
على الجانب الآخر، أعلن حزب الله في بيان، أنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية، مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى".
مجموعة من مقاتلي حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
حزب الله يعلن استهداف 23 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أمس, 23:13 GMT
وأضاف، "أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 01:50 من فجر يوم السبت 5-10-2024، فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنانأمس, 21:31 GMTРазрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل3 أكتوبر, 16:41 GMT
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