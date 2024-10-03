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سلسلة غارات إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
سلسلة غارات إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
شنت طائرات حربية إسرائيلية ضربات صاروخية جديدة، اليوم الخميس، على عدة مناطق بالضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T00:19+0000
2024-10-03T00:59+0000
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وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة بعد منتصف الليل عدة مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت".وأوضح المصدر أن "الاستهدافات كانت متفاوتة الحجم حيث سُمع أصوات انفجارات عنيفة وأخرى أضعف، كما شوهد تصاعد كثيف للدخان، فيما سُجل أكثر من 10 غارات متتالية".من حانبه، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن سلسلة جديدة من ثلاثة انفجارات سُمعت من جانب الضاحية الجنوبية لبيروت.وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "ضربة دقيقة" على بيروت. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في القصف الإسرائيلي وسط العاصمة بيروت.وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني، عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، زاعماً أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعداً بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.وجاء الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وتأتي هذه التطورات بعد أن شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية. وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهراً، بعدما أعلن حزب الله فتح جبهة دعم لغزة. وتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، بلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 1700 قتيل و8500 مصاب.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.وفي تعليقه على الصراع، قال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، إن "الوضع يتدهور كل يوم، وبسرعة كبيرة"، مؤكداً أن "التوتر وعدم القدرة على التنبؤ يتزايدان، وهذا أمر يثير قلقنا".وعقب الرد الإيراني على إسرائيل، شدد بيسكوف على أن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقاً لسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مؤكداً أن موسكو تجري اتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20241002/مقتل-شخصين-وإصابة-11-آخرين-في-الغارة-الإسرائيلية-على-وسط-بيروت-1093380125.html
https://sarabic.ae/20241002/خبراء-لـسبوتنيك-العملية-البرية-في-لبنان-جس-نبض-والاستمرار-يكبد-إسرائيل-خسائر-فادحة-1093375342.html
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أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

سلسلة غارات إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

00:19 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 00:59 GMT 03.10.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
شنت طائرات حربية إسرائيلية ضربات صاروخية جديدة، اليوم الخميس، على عدة مناطق بالضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت.
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة بعد منتصف الليل عدة مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت".
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
مقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية وسط العاصمة اللبنانية بيروت
أمس, 22:39 GMT
وأوضح المصدر أن "الاستهدافات كانت متفاوتة الحجم حيث سُمع أصوات انفجارات عنيفة وأخرى أضعف، كما شوهد تصاعد كثيف للدخان، فيما سُجل أكثر من 10 غارات متتالية".
من حانبه، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن سلسلة جديدة من ثلاثة انفجارات سُمعت من جانب الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "ضربة دقيقة" على بيروت. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في القصف الإسرائيلي وسط العاصمة بيروت.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني، عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
خبراء لـ"سبوتنيك": العملية البرية في لبنان "جس نبض" والاستمرار يكبد إسرائيل خسائر فادحة
أمس, 20:07 GMT
وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، زاعماً أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعداً بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.
وجاء الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
وتأتي هذه التطورات بعد أن شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية. وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهراً، بعدما أعلن حزب الله فتح جبهة دعم لغزة. وتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، بلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 1700 قتيل و8500 مصاب.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي تعليقه على الصراع، قال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، إن "الوضع يتدهور كل يوم، وبسرعة كبيرة"، مؤكداً أن "التوتر وعدم القدرة على التنبؤ يتزايدان، وهذا أمر يثير قلقنا".
وعقب الرد الإيراني على إسرائيل، شدد بيسكوف على أن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقاً لسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مؤكداً أن موسكو تجري اتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط.
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