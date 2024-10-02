https://sarabic.ae/20241002/مقتل-شخصين-وإصابة-11-آخرين-في-الغارة-الإسرائيلية-على-وسط-بيروت-1093380125.html
مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت
مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت
سبوتنيك عربي
قُتل شخصان على الأقل وأصيب 11 آخرون نتيجة غارة إسرائيلية على المناطق الوسطى من العاصمة اللبنانية بيروت. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T22:39+0000
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2024-10-02T22:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها: "غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد شخصين وإصابة أحد عشر آخرين بجروح".وكان مصدر أمني أفاد لـ"سبوتنيك" بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منزلاً في الطابق الثاني ضمن بناء سكني بمنطقة سليم سلام - الباشورية في العاصمة اللبنانية بيروت".
https://sarabic.ae/20241002/امرأة-من-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-تصف-وضع-المنطقة-بعد-الضربات-الإسرائيلية-1093355909.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت
قُتل شخصان على الأقل وأصيب 11 آخرون نتيجة غارة إسرائيلية على المناطق الوسطى من العاصمة اللبنانية بيروت.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها: "غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد شخصين وإصابة أحد عشر آخرين بجروح".
وكان مصدر أمني أفاد لـ"سبوتنيك" بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منزلاً في الطابق الثاني ضمن بناء سكني بمنطقة سليم سلام - الباشورية في العاصمة اللبنانية بيروت".