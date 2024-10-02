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خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت
مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت
سبوتنيك عربي
قُتل شخصان على الأقل وأصيب 11 آخرون نتيجة غارة إسرائيلية على المناطق الوسطى من العاصمة اللبنانية بيروت. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T22:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها: "غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد شخصين وإصابة أحد عشر آخرين بجروح".وكان مصدر أمني أفاد لـ"سبوتنيك" بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منزلاً في الطابق الثاني ضمن بناء سكني بمنطقة سليم سلام - الباشورية في العاصمة اللبنانية بيروت".
https://sarabic.ae/20241002/امرأة-من-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-تصف-وضع-المنطقة-بعد-الضربات-الإسرائيلية-1093355909.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت

22:39 GMT 02.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
قُتل شخصان على الأقل وأصيب 11 آخرون نتيجة غارة إسرائيلية على المناطق الوسطى من العاصمة اللبنانية بيروت.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها: "غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد شخصين وإصابة أحد عشر آخرين بجروح".
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
امرأة من الضاحية الجنوبية لبيروت تصف وضع المنطقة بعد الضربات الإسرائيلية
11:55 GMT
وكان مصدر أمني أفاد لـ"سبوتنيك" بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منزلاً في الطابق الثاني ضمن بناء سكني بمنطقة سليم سلام - الباشورية في العاصمة اللبنانية بيروت".
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