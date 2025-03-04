https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-توغلا-هو-الأعمق-من-نوعه-داخل-الأراضي-السورية--1098382614.html
الجيش الإسرائيلي ينفذ توغلا هو "الأعمق" من نوعه داخل الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي ينفذ توغلا هو "الأعمق" من نوعه داخل الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
شهد ريف درعا الشمالي توغلا هو الأول من نوعه، للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة . 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T14:27+0000
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مصادر أهلية في درعا أكدت لمراسل "سبوتنيك"، أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بينها جرافات وصلت إلى منطقة " تل المال"، شمال محافظة درعا، وقامت بالدخول إلى بعض المواقع العسكرية في المنطقة، بوقت قطعت قوات أخرى طريق بلدتي مسحرة و الطحية.وأضاف عقلة أن القوات الإسرائيلية، قامت فجر اليوم بتدمير عدة مواقع عسكرية بريف درعا الشمالي، بما فيها من أسلحة وذخائر قبل أن تنسحب وتعود باتجاه المنطقة العازلة في ريف القنيطرة.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة"، وأضاف البيان أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة، وتمكنت من السيطرة على ما يقارب من 95% من مساحة محافظة القنيطرة، وأجزاء واسعة من ريف درعا الغربي " حوض اليرموك" ، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة نقاط عسكرية في مواقع استراتيجية ، منها سفوح جبل الشيخ وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق .
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الجيش الإسرائيلي ينفذ توغلا هو "الأعمق" من نوعه داخل الأراضي السورية
حصري
شهد ريف درعا الشمالي توغلا هو الأول من نوعه، للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة .
مصادر أهلية في درعا أكدت لمراسل "سبوتنيك"، أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بينها جرافات وصلت إلى منطقة " تل المال"، شمال محافظة درعا، وقامت بالدخول إلى بعض المواقع العسكرية في المنطقة، بوقت قطعت قوات أخرى طريق بلدتي مسحرة و الطحية.
عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية قال لسبوتنيك: إن التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا.
وأضاف عقلة أن القوات الإسرائيلية، قامت فجر اليوم بتدمير عدة مواقع عسكرية بريف درعا الشمالي، بما فيها من أسلحة وذخائر قبل أن تنسحب وتعود باتجاه المنطقة العازلة في ريف القنيطرة.
وتابع عقله: الجيش الإسرائيلي استدعى تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية قبالة الجولان المحتل، وسط أنباء تؤكد أن قواته تنوي التوسع في ريفي درعا والقنيطرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب التطورات التي تشهدها الساحة السورية ميدانيا وسياسياً.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.
وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة"، وأضاف البيان أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".
ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة، وتمكنت من السيطرة على ما يقارب من 95% من مساحة محافظة القنيطرة، وأجزاء واسعة من ريف درعا الغربي " حوض اليرموك" ، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة نقاط عسكرية في مواقع استراتيجية ، منها سفوح جبل الشيخ وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق .