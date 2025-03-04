https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-توغلا-هو-الأعمق-من-نوعه-داخل-الأراضي-السورية--1098382614.html

الجيش الإسرائيلي ينفذ توغلا هو "الأعمق" من نوعه داخل الأراضي السورية

الجيش الإسرائيلي ينفذ توغلا هو "الأعمق" من نوعه داخل الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

شهد ريف درعا الشمالي توغلا هو الأول من نوعه، للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة . 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T14:27+0000

2025-03-04T14:27+0000

2025-03-04T14:27+0000

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مصادر أهلية في درعا أكدت لمراسل "سبوتنيك"، أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بينها جرافات وصلت إلى منطقة " تل المال"، شمال محافظة درعا، وقامت بالدخول إلى بعض المواقع العسكرية في المنطقة، بوقت قطعت قوات أخرى طريق بلدتي مسحرة و الطحية.وأضاف عقلة أن القوات الإسرائيلية، قامت فجر اليوم بتدمير عدة مواقع عسكرية بريف درعا الشمالي، بما فيها من أسلحة وذخائر قبل أن تنسحب وتعود باتجاه المنطقة العازلة في ريف القنيطرة.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة"، وأضاف البيان أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة، وتمكنت من السيطرة على ما يقارب من 95% من مساحة محافظة القنيطرة، وأجزاء واسعة من ريف درعا الغربي " حوض اليرموك" ، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة نقاط عسكرية في مواقع استراتيجية ، منها سفوح جبل الشيخ وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق .

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