https://sarabic.ae/20250312/كاتس-من-قمة-جبل-الشيخ-الشرع-سيرانا-من-قصره-في-دمشق-كل-يوم-1098609442.html

كاتس من قمة "جبل الشيخ": الشرع سيرانا من قصره في دمشق كل يوم

كاتس من قمة "جبل الشيخ": الشرع سيرانا من قصره في دمشق كل يوم

سبوتنيك عربي

تجول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فوق قمة "جبل الشيخ" داخل الأراضي السورية. 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T17:34+0000

2025-03-12T17:34+0000

2025-03-12T17:34+0000

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ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، عن الوزير كاتس، أنه "عندما يفتح الشرع عينيه في القصر الرئاسي بدمشق سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محددة من الزمن.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن "الشرع سيتذكر أننا هنا وفي جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا - لحماية سكان الجولان والجليل من أي تهديد منه، سنعزز العلاقات مع سكان المنطقة".وأفاد يسرائيل كاتس بأنه يوم الأحد المقبل ستستقبل بلاده عمالة من الدروز للعمل في مستوطنات هضبة الجولان السورية المحتلة.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، الأحد الماضي، إصدار تصاريح عمل للدروز السوريين، للعمل في هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعات الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية"، معربًا عن قلقه إزاء تطورات الأيام الأخيرة في سوريا.وأكد أن "إسرائيل ستحمي الدروز في سوريا من أي تهديد، وستواصل تعزيزهم وكذلك الدفاع عنهم ضد كل أشكال الإرهاب".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.وقال كاتس في بيان: "الجولاني خلع الجلابية وارتدى بدلة وقدّم نفسه بوجه معتدل، والآن أزال القناع وكشف عن وجهه الحقيقي، إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع بحق السكان المدنيين".وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.

https://sarabic.ae/20241211/كاتس-دمرنا-وألحقنا-ضررا-كبيرا-بأذرع-إيران-في-غزة-وسوريا-ولبنان--1095696277.html

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