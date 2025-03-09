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https://sarabic.ae/20250309/إسرائيل-تصدر-تصاريح-عمل-للدروز-السوريين-للعمل-في-هضبة-الجولان-1098529905.html
إسرائيل تصدر تصاريح عمل للدروز السوريين للعمل في الجولان المحتل
إسرائيل تصدر تصاريح عمل للدروز السوريين للعمل في الجولان المحتل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إصدار تصاريح عمل للدروز السوريين، للعمل في هضبة الجولان السورية المحتلة. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T14:34+0000
2025-03-09T14:35+0000
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وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعات الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية"، معربًا عن قلقه إزاء تطورات الأيام الأخيرة في سوريا.وأكد أن "إسرائيل ستحمي الدروز في سوريا من أي تهديد، وستواصل تعزيزهم وكذلك الدفاع عنهم ضد كل أشكال الإرهاب".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.واختتم وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: "سنحافظ على جنوب سوريا منزوع السلاح وخالٍ من التهديدات، وسندافع عن السكان الدروز الذين يعيشون هناك، ومن يحاول إيذاءهم فنحن سنرد عليه".وقال الشرع: "أطمئنكم بأن سوريا تمتلك مقومات القوة والعزة والكرامة، وما نشهده اليوم ليس إلا تحديات متوقعة يمكننا تجاوزها إذا تمسكنا بوحدتنا الوطنية"، وأضاف: "ما دامت الثورة انطلقت من المساجد، وهي التي غرست في أبنائنا القيم النبيلة والشجاعة والعدل، فإن مستقبل سوريا بأيدٍ أمينة، ولا خوف عليها بإذن الله".يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، الخميس الماضي، خوض اشتباكات غربي البلاد مع مجموعات مسلحة، قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.
https://sarabic.ae/20250308/رئيس-طائفة-الموحدين-الدروز-في-سوريا-يطالب-بوقف-العمليات-العسكرية-في-الساحل-1098508704.html
https://sarabic.ae/20250301/نتنياهو-وكاتس-يوجهان-الجيش-الإسرائيلي-بالتأهب-للتدخل-ببلدة-جرمانا-السورية-لـحماية-الدروز-1098298594.html
https://sarabic.ae/20240618/شيخ-العقل-لطائفة-الموحدين-الدروز-في-لبنان-دور-روسيا-حاسم-في-المنطقة-وهي-تحمي-الشعوب-من-خطر-الزوال-1089955067.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أحمد الشرع, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أحمد الشرع, العالم العربي, العالم

إسرائيل تصدر تصاريح عمل للدروز السوريين للعمل في الجولان المحتل

14:34 GMT 09.03.2025 (تم التحديث: 14:35 GMT 09.03.2025)
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إصدار تصاريح عمل للدروز السوريين، للعمل في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعات الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية"، معربًا عن قلقه إزاء تطورات الأيام الأخيرة في سوريا.
وأكد أن "إسرائيل ستحمي الدروز في سوريا من أي تهديد، وستواصل تعزيزهم وكذلك الدفاع عنهم ضد كل أشكال الإرهاب".
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أمس, 15:29 GMT
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.

وقال كاتس في بيان: "الجولاني خلع الجلابية وارتدى بدلة وقدّم نفسه بوجه معتدل، والآن أزال القناع وكشف عن وجهه الحقيقي، إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع بحق السكان المدنيين".

وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.
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واختتم وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: "سنحافظ على جنوب سوريا منزوع السلاح وخالٍ من التهديدات، وسندافع عن السكان الدروز الذين يعيشون هناك، ومن يحاول إيذاءهم فنحن سنرد عليه".
وأدى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، صلاة الفجر اليوم الأحد، في أحد مساجد حي المزة بدمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم، وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.
وقال الشرع: "أطمئنكم بأن سوريا تمتلك مقومات القوة والعزة والكرامة، وما نشهده اليوم ليس إلا تحديات متوقعة يمكننا تجاوزها إذا تمسكنا بوحدتنا الوطنية"، وأضاف: "ما دامت الثورة انطلقت من المساجد، وهي التي غرست في أبنائنا القيم النبيلة والشجاعة والعدل، فإن مستقبل سوريا بأيدٍ أمينة، ولا خوف عليها بإذن الله".
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يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، الخميس الماضي، خوض اشتباكات غربي البلاد مع مجموعات مسلحة، قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.
وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.
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