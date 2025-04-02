https://sarabic.ae/20250402/الطيران-الإسرائيلي-يستهدف-مبنى-مركز-البحوث-العلمية-في-حي-برزة-بدمشق-1099169146.html
الطيران الإسرائيلي يستهدف مبنى مركز البحوث العلمية في حي برزة بدمشق
الطيران الإسرائيلي يستهدف مبنى مركز البحوث العلمية في حي برزة بدمشق
سبوتنيك عربي
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في العاصمة السورية دمشق. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T19:17+0000
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وأفادت قناة "سوريا" التلفزيونية بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى مركز للبحوث العلمية في منطقة برزة بدمشق".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء 25 مارس/ آذار الفائت،، أنه قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا.وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20250402/سوريا-أبرز-بنود-الاتفاق-الأمني-بين-حكومة-دمشق-وقسد-في-مدينة-حلب-1099150114.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل
الطيران الإسرائيلي يستهدف مبنى مركز البحوث العلمية في حي برزة بدمشق
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في العاصمة السورية دمشق.
وأفادت قناة "سوريا" التلفزيونية بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى مركز للبحوث العلمية في منطقة برزة بدمشق".
وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، أن أطراف مدينة حماة وسط سوريا تعرضت لقصف جوي إسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء 25 مارس/ آذار الفائت،، أنه قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.