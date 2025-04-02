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سوريا.. أبرز بنود الاتفاق الأمني بين حكومة دمشق و"قسد" في مدينة حلب
سوريا.. أبرز بنود الاتفاق الأمني بين حكومة دمشق و"قسد" في مدينة حلب
سبوتنيك عربي
توصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي البلاد، وضمان التعايش... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
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سوريا.. أبرز بنود الاتفاق الأمني بين حكومة دمشق و"قسد" في مدينة حلب

07:53 GMT 02.04.2025
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توصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي البلاد، وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
أبرز بنود الاتفاق الأمني بين حكومة دمشق وقسد في حلب - سبوتنيك عربي
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