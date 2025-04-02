https://sarabic.ae/20250402/سوريا-أبرز-بنود-الاتفاق-الأمني-بين-حكومة-دمشق-وقسد-في-مدينة-حلب-1099150114.html
سوريا.. أبرز بنود الاتفاق الأمني بين حكومة دمشق و"قسد" في مدينة حلب
سوريا.. أبرز بنود الاتفاق الأمني بين حكومة دمشق و"قسد" في مدينة حلب
سبوتنيك عربي
توصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي البلاد، وضمان التعايش... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T07:53+0000
2025-04-02T07:53+0000
2025-04-02T07:53+0000
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سوريا.. أبرز بنود الاتفاق الأمني بين حكومة دمشق و"قسد" في مدينة حلب
توصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى اتفاق أمني يهدف إلى تعزيز الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي البلاد، وضمان التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.