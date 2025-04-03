https://sarabic.ae/20250403/إسرائيل-تحذر-الشرع-إذا-سمحت-لقوات-معادية-بالدخول-إلى-سوريا-فسوف-تدفع-ثمنا-باهظا-1099176679.html
إسرائيل تحذر الشرع: إذا سمحت لقوات معادية بالدخول إلى سوريا فسوف تدفع ثمنا باهظا
إسرائيل تحذر الشرع: إذا سمحت لقوات معادية بالدخول إلى سوريا فسوف تدفع ثمنا باهظا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن "الضربات في سوريا رسالة تحذير للمستقبل". 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T09:06+0000
2025-04-03T09:06+0000
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كاتس هدّد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قائلا: "إلى حكام دمشق الجدد، إذا سمحتم بدخول أي قوات معادية فستدفعون ثمنا باهظا للغاية"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها.وأضاف: "الغارات الإسرائيلية تمثل تحذيرا واضحا لما هو قادم، وإسرائيل لن تسمح بتحويل سوريا لمكان يهدد سكانها أو مصالحها الأمنية"، مؤكدا أن "قوات الجيش ستواصل التمركز والعمل في قمة جبل الشيخ والمناطق الأمنية والعازلة، لحماية مستوطنات الجولان والجليل من أي تهديد".وليل الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة في العاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أفادت "القناة الـ12" الإسرائيلية بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تحذر الشرع: إذا سمحت لقوات معادية بالدخول إلى سوريا فسوف تدفع ثمنا باهظا
09:06 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 03.04.2025)
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن "الضربات في سوريا رسالة تحذير للمستقبل".
كاتس هدّد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قائلا: "إلى حكام دمشق الجدد، إذا سمحتم بدخول أي قوات معادية فستدفعون ثمنا باهظا للغاية"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها.
وأضاف: "الغارات الإسرائيلية تمثل تحذيرا واضحا لما هو قادم، وإسرائيل لن تسمح بتحويل سوريا لمكان يهدد سكانها أو مصالحها الأمنية"، مؤكدا أن "قوات الجيش ستواصل التمركز والعمل في قمة جبل الشيخ والمناطق الأمنية والعازلة، لحماية مستوطنات الجولان والجليل من أي تهديد".
وليل الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه "شن غارات جوية
على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة في العاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.
كما أفادت "القناة الـ12" الإسرائيلية بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.
يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتًا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.