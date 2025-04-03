إسرائيل تلقي "منشورات تحذيرية" فوق بلدة كويا في ريف درعا جنوبي سوريا
13:17 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 03.04.2025)
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
© AP Photo / Str/HO
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ألقت طائرات إسرائيلية، اليوم الخميس، منشورات ورقية على بلدة كويا في ريف درعا جنوبي سوريا، تحذر فيها من أي تجول لمن وصفتهم بـ"المسلحين" داخل البلدة ومحيطها.
ووفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السورية، حذرت المنشورات التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية، الأهالي من حمل السلاح، والتوجه نحو حوض اليرموك، وهددت باتخاذ إجراءات في حال عدم الالتزام بالتعليمات.
❗️"منشورات تحذيرية" إسرائيلية فوق بلدة كويا السورية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 3, 2025
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر منشورات تحذيرية أطلقها الجيش الإسرائيلي فوق بلدة كويا في محافظة درعا السورية حذر فيها من أي تجول لمن وصفتهم بـ"المسلحين" داخل البلدة، وذلك بعد سلسلة ضربات شنتها إسرائيل، أمس، في… pic.twitter.com/k77061UEQc
وتناقلت صفحات إعلامية محلية المنشورات الورقية التي كتب عليها: "إلى كل سكان قرية الكويا والمنطقة نود أن نعلمكم، بعدما حدث في قريتكم، أن ممنوع عليكم التجول مسلحين في منطقة القرية وماحولها وممنوع عبور طريق الوادي-الشريعة (معلم بعلامة إكس) باتجاه حوض اليرموك، نحذركم، ويجب عليكم اتباع التعليمات للحفاظ على النظام".
وكانت شهدت بلدة كويا في ريف درعا الغربي، الأسبوع الماضي، قصفا إسرائيليا أودى بحياة 5 أشخاص، حسبما أفادت سلطات المنطقة، التي أشارت حينها إلى توغل إسرائيلي في المنطقة ونزوح للأهالي منها.
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وكثف الطيران الاسرائيلي، ليل أمس الأربعاء، الغارات الجوية على سوريا، وقالت اسرائيل إنها بمثابة تحذير للسلطات في دمشق، كما اتهمت أنقرة بمحاولة تحويل البلاد إلى "محمية تركية".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الغارات الجوية التي وقعت، مساء الأربعاء، رسالة واضحة وتحذير للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل.