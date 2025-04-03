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إسرائيل تلقي "منشورات تحذيرية" فوق بلدة كويا في ريف درعا جنوبي سوريا
إسرائيل تلقي "منشورات تحذيرية" فوق بلدة كويا في ريف درعا جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
ألقت طائرات إسرائيلية، اليوم الخميس، منشورات ورقية على بلدة كويا في ريف درعا جنوبي سوريا، تحذر فيها من أي تجول لمن وصفتهم بـ"المسلحين" داخل البلدة ومحيطها. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T13:17+0000
2025-04-03T13:30+0000
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ووفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السورية، حذرت المنشورات التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية، الأهالي من حمل السلاح، والتوجه نحو حوض اليرموك، وهددت باتخاذ إجراءات في حال عدم الالتزام بالتعليمات.وكانت شهدت بلدة كويا في ريف درعا الغربي، الأسبوع الماضي، قصفا إسرائيليا أودى بحياة 5 أشخاص، حسبما أفادت سلطات المنطقة، التي أشارت حينها إلى توغل إسرائيلي في المنطقة ونزوح للأهالي منها.وكثف الطيران الاسرائيلي، ليل أمس الأربعاء، الغارات الجوية على سوريا، وقالت اسرائيل إنها بمثابة تحذير للسلطات في دمشق، كما اتهمت أنقرة بمحاولة تحويل البلاد إلى "محمية تركية".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الغارات الجوية التي وقعت، مساء الأربعاء، رسالة واضحة وتحذير للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250403/إسرائيل-تحذر-الشرع-إذا-سمحت-لقوات-معادية-بالدخول-إلى-سوريا-فسوف-تدفع-ثمنا-باهظا-1099176679.html
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أخبار سوريا اليوم, كويا, اسرائيل
أخبار سوريا اليوم, كويا, اسرائيل

إسرائيل تلقي "منشورات تحذيرية" فوق بلدة كويا في ريف درعا جنوبي سوريا

13:17 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 03.04.2025)
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Str/HO
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ألقت طائرات إسرائيلية، اليوم الخميس، منشورات ورقية على بلدة كويا في ريف درعا جنوبي سوريا، تحذر فيها من أي تجول لمن وصفتهم بـ"المسلحين" داخل البلدة ومحيطها.
ووفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السورية، حذرت المنشورات التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية، الأهالي من حمل السلاح، والتوجه نحو حوض اليرموك، وهددت باتخاذ إجراءات في حال عدم الالتزام بالتعليمات.

وتناقلت صفحات إعلامية محلية المنشورات الورقية التي كتب عليها: "إلى كل سكان قرية الكويا والمنطقة نود أن نعلمكم، بعدما حدث في قريتكم، أن ممنوع عليكم التجول مسلحين في منطقة القرية وماحولها وممنوع عبور طريق الوادي-الشريعة (معلم بعلامة إكس) باتجاه حوض اليرموك، نحذركم، ويجب عليكم اتباع التعليمات للحفاظ على النظام".

وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
إسرائيل تحذر الشرع: إذا سمحت لقوات معادية بالدخول إلى سوريا فسوف تدفع ثمنا باهظا
09:06 GMT
وكانت شهدت بلدة كويا في ريف درعا الغربي، الأسبوع الماضي، قصفا إسرائيليا أودى بحياة 5 أشخاص، حسبما أفادت سلطات المنطقة، التي أشارت حينها إلى توغل إسرائيلي في المنطقة ونزوح للأهالي منها.
وكثف الطيران الاسرائيلي، ليل أمس الأربعاء، الغارات الجوية على سوريا، وقالت اسرائيل إنها بمثابة تحذير للسلطات في دمشق، كما اتهمت أنقرة بمحاولة تحويل البلاد إلى "محمية تركية".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الغارات الجوية التي وقعت، مساء الأربعاء، رسالة واضحة وتحذير للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل.
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