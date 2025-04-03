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لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
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مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية وقصفها لعيادة "الأونروا" في غزة
مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية وقصفها لعيادة "الأونروا" في غزة
سبوتنيك عربي
أدانت مصر، اليوم الخميس، "الغارات الإسرائيلية الأخيرة على عدة مواقع في الأراضي السورية". 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T10:35+0000
2025-04-03T11:16+0000
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وطالبت مصر، في بيان لها، "الأطراف الدولية الفاعلة بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة وإلزام إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي السورية واحترام اتفاقية فض الاشتباك".وأكدت الخارجية المصرية، أن "الغارات الإسرائيلية على مواقع في سوريا انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي، وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".وليل الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن غارة جوية إسرائيلية، استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.كما أدانت مصر،استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.واستنكرت مصر، الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية، وما يعكسه هذا السلوك المشين من عدم اكتراث كامل بالقانون الدولي وإصرار إسرائيل على مواصلة ارتكاب الجرائم دون رادع ووسط صمت دولي مخزٍ، مؤكدة ضرورة نأي الأطراف الدولية الفاعلة عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حد للسلوك الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250403/إسرائيل-تحذر-الشرع-إذا-سمحت-لقوات-معادية-بالدخول-إلى-سوريا-فسوف-تدفع-ثمنا-باهظا-1099176679.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية وقصفها لعيادة "الأونروا" في غزة

10:35 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 11:16 GMT 03.04.2025)
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أدانت مصر، اليوم الخميس، "الغارات الإسرائيلية الأخيرة على عدة مواقع في الأراضي السورية".
وطالبت مصر، في بيان لها، "الأطراف الدولية الفاعلة بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة وإلزام إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي السورية واحترام اتفاقية فض الاشتباك".
وأكدت الخارجية المصرية، أن "الغارات الإسرائيلية على مواقع في سوريا انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي، وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".
وليل الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
إسرائيل تحذر الشرع: إذا سمحت لقوات معادية بالدخول إلى سوريا فسوف تدفع ثمنا باهظا
09:06 GMT
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن غارة جوية إسرائيلية، استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.
كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.
أولغا شيريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة تتحدث لـ"سبوتنيك" عن تطورات الأوضاع بالقطاع
30 مارس, 12:00 GMT
كما أدانت مصر،استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واستنكرت مصر، الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية، وما يعكسه هذا السلوك المشين من عدم اكتراث كامل بالقانون الدولي وإصرار إسرائيل على مواصلة ارتكاب الجرائم دون رادع ووسط صمت دولي مخزٍ، مؤكدة ضرورة نأي الأطراف الدولية الفاعلة عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حد للسلوك الإسرائيلي.
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