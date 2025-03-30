https://sarabic.ae/20250330/المتحدثة-باسم-مكتب-الأمم-المتحدة-للشؤون-الإنسانية-في-غزة-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-تطورات-الأوضاع-بالقطاع-1099066585.html

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة تتحدث لـ"سبوتنيك" عن تطورات الأوضاع بالقطاع

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة تتحدث لـ"سبوتنيك" عن تطورات الأوضاع بالقطاع

سبوتنيك عربي

حذرت أولغا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، عن الوضع الإنساني بالقطاع، الذي وصفته بالمتدهور، لا سيما مع استئناف... 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T12:00+0000

2025-03-30T12:00+0000

2025-03-30T12:00+0000

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وقالت شيريفكو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل منذ 18 مارس/ آذار، غطت ما يقرب من 18في المئة من أراضي قطاع غزة، وأدت إلى نزوح أكثر من 180 ألف شخص مجددًا، حيث نزح معظمهم عدة مرات.وأوضحت المسؤولة الأممية أن تخفيف الأمم المتحدة تواجدها في القطاع جاء بعد استهداف طواقمها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها مستمرة في تقديم خدماتها بالقطاع، داعية إلى وقف الحرب وفتح المعابر والسماح بدخول الكميات اللازمة من المساعدات الإغاثية لإعادة الحياة لغزة.إلى نص الحوار..بداية.. حدثينا عن الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة بعد استئناف إسرائيل للحرب؟الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة مستمر في التدهور، وقد أسفرت الأعمال القتالية المكثفة عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص، بمن فيهم العديد من الأطفال، حسبما أفادت التقارير.وتغطي أوامر الإخلاء المتعددة التي صدرت منذ 18مارس ما يقرب من 18 بالمائة من أراضي غزة، وأدت إلى نزوح أكثر من 180 ألف شخص حديثًا. وقد نزح معظمهم عدة مرات وأُنهكوا من أشهر من العنف المتواصل بلا هوادة. ويزداد الوضع تعقيداً بسبب الإغلاق الكامل للمعابر أمام دخول البضائع، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، منذ 2 مارس، وهذه أطول فترة إغلاق منذ ما قبل أكتوبر 2023.ما أبرز جهود الأمم المتحدة المبذولة لإنقاذ سكان غزة؟تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني كل ما في وسعهم للوصول إلى الأشخاص المحتاجين، وخلال فترة وقف إطلاق النار، مكّن دخول المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود - إلى جانب تسهيل التحركات الإنسانية - الجهات الفاعلة الإنسانية من البدء في التخفيف من التكلفة البشرية لـ15 شهراً من الصراع.وحتى خلال وقف إطلاق النار، كان يُسمح بدخول كميات محدودة جداً من المساعدات وغيرها من المواد الأساسية، ومنذ الثاني من مارس/أذار، بدأت المكاسب المحدودة التي تحققت خلال فترة وقف إطلاق النار بالتراجع بسرعة.فقد تدهورت الأسعار، وأغلقت المخابز أبوابها، وتراجع توافر المياه النظيفة بشكل حاد، من بين تطورات أخرى مثيرة للقلق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإمدادات الطبية الأساسية لإدارة حوادث الإصابات الجماعية تتطلب تجديد مواردها بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابات وخطورة الإصابات، وهناك حاجة ماسة إلى وحدات الدم بشكل عاجل، كما أن أدوية التخدير المستخدمة في العمليات الجراحية والرعاية في وحدات العناية المركزة وعمليات الولادة ستنفد قريباً.وما كمية الإمدادات الإغاثية والمساعدات المطلوبة حالياً لإنقاذ القطاع؟يجب أن يكون هناك تدفق مستمر للمساعدات إلى قطاع غزة. جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. فالناس بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى وغيرها من المساعدات الضرورية للحياة. لقد استنفدت الأعمال العدائية التي استمرت قرابة 18 شهرًا قدرات الناس على التأقلم والتكيف، ودمرت الكثير من البنية التحتية في غزة ودمرت الاقتصاد.ويمكننا التخفيف من الأثر السلبي الشديد لهذه الحرب من خلال تلبية احتياجات الناس الفورية وحلول التعافي المبكر للمساعدة في استعادة الحياة في غزة، وهذا يعني أيضاً التعليم الذي حُرم منه أكثر من 650 ألف طفل في غزة منذ عدة أشهر، إن الإغلاق الحالي للمعابر يؤثر بشدة على استجابتنا حيث أن العديد منها على وشك النفاد، ومن الضروري إعادة فتح المعابر دون تأخير.تحارب إسرائيل منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها وكالة الأونروا.. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟نحن كعاملين في المجال الإنساني هنا لخدمة الناس المحتاجين وتقديم المساعدة المبدئية لهم أينما كانوا، ولكي نتمكن من القيام بذلك، يجب أن يتم تمكيننا من العمل في بيئة آمنة، وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين دائماً، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، كان العام الماضي أكثر الأعوام دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة، وهذا أمر غير معقول.ستواصل الأمم المتحدة التحدث بوضوح حول ما يحدث في غزة وحول الإطار الدولي الذي يطالب بحماية المدنيين، بما في ذلك الحماية من الجرائم الفظيعة، وسوف نواصل دعوة أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ودعوة الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لضمان احترامها.ما هو رأيك في مطالبات بعض الدول باستبدال الأونروا بوكالة تابعة للأمم المتحدة لتقوم بمهامها؟لا توجد وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة لديها القدرة على استبدال خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأساسية. إن الأونروا تدير مدارس ومرافق طبية ومستودعات ومكاتب - وتوظف عددا أكبر من الموظفين - أكثر من أي منظمة أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة- في غزة، لديها 300 مبنى و 13 ألف موظف في غزة، وتقوم الأونروا بتقديم نصف الاستجابة لحالات الطوارئ في غزة، ومع استمرار الأعمال العدائية للشهر الثامن عشر، فإن سكان غزة بحاجة إلى الأونروا - وهي منظمة يعرفونها ويثقون بها - أكثر من أي وقت مضى.قررت الأمم المتحدة تقليص وجودها في غزة بعد استهدافها.. ما هي أسباب هذه الخطوة وتأثيرها على الخدمات الإنسانية المقدمة؟لنكون واضحين. الأمم المتحدة لن تغادر غزة. إن التزامنا بتقديم الدعم المنقذ للحياة للناجين هناك لا يزال ثابتاً لا يتزعزع. وللأسف نحن مضطرون لتقليص تواجدنا في غزة بسبب اشتداد الأعمال العدائية؛ وحظر السلطات الإسرائيلية الكامل دخول جميع المساعدات إلى غزة؛ وفشل السلطات الإسرائيلية في حماية موظفينا.كما يتضح من الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على دار ضيافة الأمم المتحدة في دير البلح. إن الحصار المفروض على دخول الشاحنات والإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة وكثافة الأعمال العدائية يؤثران بشدة على إيصال المساعدات في غزة، وسوف نواصل القيام بالأنشطة التي لا تزال الإمدادات متوفرة من أجلها وحيثما نستطيع القيام بذلك بأمان.برأيك.. ما هو المطلوب الآن لإعادة الحياة في غزة؟مع أحداث الأسبوع الماضي، وسقوط مئات القتلى وعدد لا يحصى من الجرحى، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة - أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو العودة الفورية لوقف إطلاق النار. إن ما حدث من قتل وتدمير على مدار الـ17 شهراً الماضية، بما في ذلك قتل العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، يتطلب المساءلة.ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني. يجب إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط. يجب على أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب إعادة فتح المعابر لدخول البضائع والمساعدات الإنسانية.كيف تقيّمون رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة؟إن قطع الإمدادات الأساسية عن المدنيين هو تجويع لهم، إن القانون الإنساني الدولي واضح: يجب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، من خلال دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها دون عوائق. يحتاج كل مدني في غزة إلى المساعدات الإنسانية، ولكن لا يمكنهم الاعتماد على المساعدات الإنسانية وحدها للبقاء على قيد الحياة. ويجب أن تتم الاستجابة الإنسانية دون عوائق وتيسير الاستجابة الإنسانية بشكل كامل إلى جانب استئناف دخول السلع التجارية الحيوية.وقد أثبتت فترة وقف إطلاق النار ما كان ممكنًا. ويجب أن يكون حجم المساعدات التي يتم إدخالها وتسليمها خلال تلك الفترة بمثابة خط أساس، يجب أن تبقى المعابر مفتوحة، ويجب تسهيل القدرة على الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا، ولا يمكننا العودة إلى العوائق التي كانت تفرضها السلطات الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية قبل وقف إطلاق النار.أجرى المقابلة: وائل مجدي

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