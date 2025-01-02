https://sarabic.ae/20250102/مسؤول-الأمم-المتحدة-تستعد-لإنهاء-عمل-أونروا-في-غزة-والضفة-الغربية-1096427429.html
مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية
مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تستعد لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T17:05+0000
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2025-01-02T17:05+0000
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وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، اليوم الخميس، فإن إنهاء عمل "أونروا" سيشمل الضفة الغربية أيضا، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة في تلك المناطق.ويقول المسؤول الأممي، بحسب وسائل الإعلام، إن الوكالة الدولية ترى أن إيصال المساعدات إلى غزة سيصبح مستحيلا بعد إيقاف إسرائيل تعاونها مع موظفي الوكالة.ورغم عدم دخول الحظر على أنشطة "أونروا" حيز التنفيذ حتى الآن، إلا أن إسرائيل لم تعد تتعاون مع الوكالة، كما يقوم الجيش الإسرائيلي بمنع الوكالة من استخدام المعابر الشمالية لقطاع غزة، حيث تشن تل أبيب عمليات عسكرية مكثفة على شمالي القطاع.وينص القانون الذي وافق عليه الكنيست على منع أي نشاط للوكالة وعدم تشغيل أي مكتب تمثيلي ومنع جميع خدماتها وأنشطتها المباشرة وغير المباشرة.وتعرضت العديد من مقرات "أنروا" لقصف إسرائيلي منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، بينما تتهم إسرائيل موظفي الوكالة بالمشاركة في "طوفان الأقصى" مع الفصائل الفلسطينية.ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سعي إسرائيل إلى حظر "الأونروا"، مؤكدا أن ذلك يمثل انتكاسة لجهود السلام في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات العسكرية في قطاع غزة مما نتج عنه حتى الآن نحو 46 ألف قتيل وأكثر من 110 آلاف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا
مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تستعد لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، اليوم الخميس، فإن إنهاء عمل "أونروا" سيشمل الضفة الغربية أيضا، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو الحظر الذي فرضته إسرائيل
على عمل الوكالة في تلك المناطق.
20 ديسمبر 2024, 20:11 GMT
ويقول المسؤول الأممي، بحسب وسائل الإعلام، إن الوكالة الدولية ترى أن إيصال المساعدات إلى غزة سيصبح مستحيلا بعد إيقاف إسرائيل تعاونها مع موظفي الوكالة.
ورغم عدم دخول الحظر على أنشطة "أونروا" حيز التنفيذ حتى الآن، إلا أن إسرائيل لم تعد تتعاون مع الوكالة، كما يقوم الجيش الإسرائيلي بمنع الوكالة من استخدام المعابر الشمالية لقطاع غزة
، حيث تشن تل أبيب عمليات عسكرية مكثفة على شمالي القطاع.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، وافق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قانون يحظر نشاط "أونروا" داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وينص القانون الذي وافق عليه الكنيست على منع أي نشاط للوكالة وعدم تشغيل أي مكتب تمثيلي ومنع جميع خدماتها وأنشطتها المباشرة وغير المباشرة.
23 ديسمبر 2024, 15:45 GMT
وتعرضت العديد من مقرات "أنروا" لقصف إسرائيلي منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، بينما تتهم إسرائيل موظفي الوكالة بالمشاركة في "طوفان الأقصى" مع الفصائل الفلسطينية.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سعي إسرائيل إلى حظر "الأونروا
"، مؤكدا أن ذلك يمثل انتكاسة لجهود السلام في المنطقة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات العسكرية في قطاع غزة مما نتج عنه حتى الآن نحو 46 ألف قتيل وأكثر من 110 آلاف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.