https://sarabic.ae/20241107/عواقب-كارثية-أونروا-تدعو-العالم-لإنقاذها-من-الحظر-الإسرائيلي-1094561270.html

"عواقب كارثية"... "أونروا" تدعو العالم لإنقاذها من الحظر الإسرائيلي

"عواقب كارثية"... "أونروا" تدعو العالم لإنقاذها من الحظر الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني العالم، إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي، قد تكون له "عواقب... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T06:19+0000

2024-11-07T06:19+0000

2024-11-07T06:19+0000

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وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.وأشار إلى أن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة، وأن ما يغيب بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة دون الأونروا هو "التعليم".وأوضح في: "لقد أخبرني عدد لا يحصى من الخريجين عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم في الأونروا في حياتهم".وقال: "مستقبل اللاجئين الفلسطينيين مسؤوليتنا المشتركة".ووفقا للقوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، يبدأ سريان الحظر بعد 90 يوماً.وتعتبر الأونروا الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام ضد حركة "حماس"، ويقول الخبراء إن الجوع متفش هناك.وأدانت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج حظر البرلمان الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بحسب بيان مشترك.وأدان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا،، قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا) في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له عواقب سلبية للغاية على المنطقة والأمم المتحدة نفسها.مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة "أونروا"إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج تدين حظر إسرائيل لـ "أونروا"إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية الاعتراف بـ"أونروا"

https://sarabic.ae/20241029/روسيا-تعلق-على-قرار-إسرائيل-بحظر-أنشطة-أونروا-1094292502.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى