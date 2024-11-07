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"عواقب كارثية"... "أونروا" تدعو العالم لإنقاذها من الحظر الإسرائيلي
"عواقب كارثية"... "أونروا" تدعو العالم لإنقاذها من الحظر الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني العالم، إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي، قد تكون له "عواقب... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T06:19+0000
2024-11-07T06:19+0000
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وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.وأشار إلى أن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة، وأن ما يغيب بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة دون الأونروا هو "التعليم".وأوضح في: "لقد أخبرني عدد لا يحصى من الخريجين عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم في الأونروا في حياتهم".وقال: "مستقبل اللاجئين الفلسطينيين مسؤوليتنا المشتركة".ووفقا للقوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، يبدأ سريان الحظر بعد 90 يوماً.وتعتبر الأونروا الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام ضد حركة "حماس"، ويقول الخبراء إن الجوع متفش هناك.وأدانت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج حظر البرلمان الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بحسب بيان مشترك.وأدان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا،، قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا) في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له عواقب سلبية للغاية على المنطقة والأمم المتحدة نفسها.مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة "أونروا"إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج تدين حظر إسرائيل لـ "أونروا"إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية الاعتراف بـ"أونروا"
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, طوفان الأقصى

"عواقب كارثية"... "أونروا" تدعو العالم لإنقاذها من الحظر الإسرائيلي

06:19 GMT 07.11.2024
© Photo / Government media office in Gazaوصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Photo / Government media office in Gaza
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دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني العالم، إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي، قد تكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب على قطاع غزة.
وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

وقال على منصة "إكس": "لقد أخبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكثر ساعات التاريخ ظلمة، أن الوكالة كانت تقدم التعليم لأجيال من لاجئي فلسطين، الذين حقق العديد منهم نجاحًا ملحوظًا في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة، وأن ما يغيب بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة دون الأونروا هو "التعليم".
وأوضح في: "لقد أخبرني عدد لا يحصى من الخريجين عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم في الأونروا في حياتهم".

وتابع: "في غياب الأونروا، سيُحرم جيل كامل من أطفال اللاجئين الفلسطينيين من الحق في التعليم. سيتم التضحية بمستقبلهم، وزرع بذور التهميش والتطرف".

وقال: "مستقبل اللاجئين الفلسطينيين مسؤوليتنا المشتركة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
روسيا تعلق على قرار إسرائيل بحظر أنشطة "أونروا"
29 أكتوبر, 17:37 GMT
ووفقا للقوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، يبدأ سريان الحظر بعد 90 يوماً.
وتعتبر الأونروا الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام ضد حركة "حماس"، ويقول الخبراء إن الجوع متفش هناك.

أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، الأمم المتحدة رسميًا بانسحابها من اتفاقية 1967 التي تعترف بوكالة "أونروا" للاجئين الفلسطينيين، بعد أن أقر الكنيست تشريعا يحد بشدة من عمليات الوكالة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأدانت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج حظر البرلمان الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بحسب بيان مشترك.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، بأن حظر الكنيست الإسرائيلي لنشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ستكون له "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين.

وأدان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا،، قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا) في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له عواقب سلبية للغاية على المنطقة والأمم المتحدة نفسها.
مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة "أونروا"
إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج تدين حظر إسرائيل لـ "أونروا"
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية الاعتراف بـ"أونروا"
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