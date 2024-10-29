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روسيا تعلق على قرار إسرائيل بحظر أنشطة "أونروا"
روسيا تعلق على قرار إسرائيل بحظر أنشطة "أونروا"
سبوتنيك عربي
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T17:37+0000
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وأشار نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أنه بسبب اعتماد المشاريع ذات الصلة، وجدت الأونروا نفسها على وشك التفكك الكامل.ووصف نيبينزيا قرار الكنيست بأنه "سابقة خطيرة" تقوض أسس التعاون الدولي.وأكد نيبينزيا أن مثل هذه الخطوة تنتهك، من بين أمور أخرى، ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.وأمس الإثنين، أيد 92 عضوًا داخل الكنيست مشروع القانون، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.وقد يجعل القانون المعتمد من الصعب على البنوك في إسرائيل العمل مع "أونروا".وأكّد الكنيست في بيان، أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".كما تمت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينص على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع "أونروا"، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي "أونروا"، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن حظر الكنيست الإسرائيلي لنشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سيكون له "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين.وقال غوتيريش عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم (الاثنين) إذا ما تم تنفيذها، من المرجح أن تمنع "أونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين".
https://sarabic.ae/20241029/مصر-تدين-إقرار-الكنيست-الإسرائيلي-تشريعا-يحظر-عمل-وكالة-أونروا---1094277708.html
https://sarabic.ae/20241029/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدين-مصادقة-الكنيست-الإسرائيلي-على-قانون-يحظر-أنشطة-الأونروا-1094263488.html
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روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأونروا
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأونروا

روسيا تعلق على قرار إسرائيل بحظر أنشطة "أونروا"

17:37 GMT 29.10.2024
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مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
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صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في البلاد، يهدد بوضع حد لأنشطتها وسيكون له عواقب سلبية للغاية على المنطقة والأمم المتحدة نفسها.
وأشار نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أنه بسبب اعتماد المشاريع ذات الصلة، وجدت الأونروا نفسها على وشك التفكك الكامل.

وأضاف نيبينزيا بأن "وقف عملها سيكون له عواقب سلبية للغاية على المنطقة وعلى منظومة الأمم المتحدة نفسها ككل"، كما أن مثل هذا القرار يهدد بوضع حد لأنشطة "أونروا".

ووصف نيبينزيا قرار الكنيست بأنه "سابقة خطيرة" تقوض أسس التعاون الدولي.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة "أونروا"
11:51 GMT
وأكد نيبينزيا أن مثل هذه الخطوة تنتهك، من بين أمور أخرى، ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وأمس الإثنين، أيد 92 عضوًا داخل الكنيست مشروع القانون، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.

وينص الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه على أن "أونروا لن تدير أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل".

وقد يجعل القانون المعتمد من الصعب على البنوك في إسرائيل العمل مع "أونروا".
وأكّد الكنيست في بيان، أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
الأمين العام للأمم المتحدة يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر أنشطة "أونروا"
04:43 GMT
كما تمت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينص على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع "أونروا"، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي "أونروا"، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

وجاء في مقترح مشروع القانون، أنه "حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها بأن أنشطة [أونروا] تستخدم كغطاء للأعمال الإرهابية".

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن حظر الكنيست الإسرائيلي لنشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سيكون له "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين.
وقال غوتيريش عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم (الاثنين) إذا ما تم تنفيذها، من المرجح أن تمنع "أونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين".
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