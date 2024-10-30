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إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج تدين حظر إسرائيل لـ "أونروا"
إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج تدين حظر إسرائيل لـ "أونروا"
سبوتنيك عربي
أدانت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج حظر البرلمان الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)،... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T01:00+0000
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سبوتنيك. وأفاد البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإسبانية يوم الثلاثاء، "تدين حكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا موافقة الكنيست على تشريع يمنع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين تشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل بحظر أنشطة الأونروا.وقالت الوزارة "يتعين على الحكومة الإسرائيلية الآن ضمان قدرة الأونروا على الاستمرار في تنفيذ تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتعين على الأونروا الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، فضلاً عن توفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".وأقر البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين مشروعين قانونيين يحظران على الأونروا العمل داخل إسرائيل ويمنعان السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، المزود الرئيسي للمساعدات الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.وحذر رئيس الأونروا فيليب لازاريني من أن هذه الخطوة تنزع الشرعية فعليًا عن جهود الوكالة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20241029/روسيا-تعلق-على-قرار-إسرائيل-بحظر-أنشطة-أونروا-1094292502.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, منظمة الأونروا, النرويج, أخبار النرويج, أخبار فلسطين اليوم
العالم, منظمة الأمم المتحدة, منظمة الأونروا, النرويج, أخبار النرويج, أخبار فلسطين اليوم

إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج تدين حظر إسرائيل لـ "أونروا"

01:00 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 01:48 GMT 30.10.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ "أونروا" في مدينة غزة
نازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ أونروا في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أدانت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج حظر البرلمان الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بحسب بيان مشترك.
سبوتنيك. وأفاد البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإسبانية يوم الثلاثاء، "تدين حكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا موافقة الكنيست على تشريع يمنع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان، أن الأونروا لديها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن عملها "ضروري ولا يمكن تعويضه لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة".
وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين تشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل بحظر أنشطة الأونروا.
وقالت الوزارة "يتعين على الحكومة الإسرائيلية الآن ضمان قدرة الأونروا على الاستمرار في تنفيذ تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتعين على الأونروا الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، فضلاً عن توفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
روسيا تعلق على قرار إسرائيل بحظر أنشطة "أونروا"
أمس, 17:37 GMT
وأقر البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين مشروعين قانونيين يحظران على الأونروا العمل داخل إسرائيل ويمنعان السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، المزود الرئيسي للمساعدات الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذر رئيس الأونروا فيليب لازاريني من أن هذه الخطوة تنزع الشرعية فعليًا عن جهود الوكالة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
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