المتحدث باسم الأونروا لـ"سبوتنيك": حملات تشويه الوكالة مستمرة والوضع في غزة كارثي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241223/المتحدث-باسم-الأونروا-لـسبوتنيك-حملات-تشويه-الوكالة-مستمرة-والوضع-في-غزة-كارثي-1096088300.html
المتحدث باسم الأونروا لـ"سبوتنيك": حملات تشويه الوكالة مستمرة والوضع في غزة كارثي
المتحدث باسم الأونروا لـ"سبوتنيك": حملات تشويه الوكالة مستمرة والوضع في غزة كارثي
سبوتنيك عربي
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن قرار السويد بوقف تمويل الأونروا كان صادما للغاية، حيث يؤثر سلبا على عملية... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T15:45+0000
2024-12-23T15:45+0000
منظمة الأونروا
فلسطين المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088475548_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_14e2dde2ab84fe2223967f609708e1a3.jpg
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن هناك حملات تشويه كبيرة تتعرض لها وكالة الغوث، وهناك حملات إعلانية ولافتات في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية وطرقات أوروبا، تسعى إلى تشويه صور الأونروا، مؤكدًا أن إسرائيل تقف خلفها، وتسعى من خلالها إلى إنهاء عمل الوكالة.وأكد أبو حسنة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة ما بعد الكارثة، حيث تدمير كامل البنى التحتية، إضافة إلى نقص المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، محذرا من أن استمرار السياسية الإسرائيلية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ينذر بانهيار كامل للرعاية الصحية في القطاع.إلى نص الحوار..بداية.. كيف تقيّم الوضع الإنساني في قطاع غزة بالوقت الراهن؟الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خطيرة ومتدهورة للغاية، وهي أوضاع ما بعد الكارثة، حيث هناك عملية تدمير كبيرة وغير مسبوقة تهدف إلى جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة، هذه العمليات تستهدف المدارس والجامعات، ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي، والطرق والبنى التحتية والتي تم تدميرها بالكامل.وماذا عن المساعدات الدولية التي يتم إرسالها للوكالة؟لا توجد في غزة مياه صالحة للشرب، وهناك نقص في الأدوية، وفي المواد الغذائية ما يدخل إلى غزة 6% فقط من حجم الاحتياجات التي يحتاجها سكان قطاع غزة، حيث تدخل يوميا مساعدات بمعدل 60 شاحنة فقط، وهو عدد غير كافي لتغطية حكم الاحتياجات التي خلفتها الكارثة الإنسانية، وذلك إضافة إلى التدمير الكبير الذي تعرض له القطاع الصحي في قطاع غزة.بحديثكم عن القطاع الطبي.. إلى أين وصلت الأوضاع داخله؟نتحدث عن نقص كبير في الأدوية، وفي الأطقم الطبية، والمعدات الطبية وأيضا نتحدث عن انهيار المنظومة الصحية بالكامل، وهو ما أدى إلى إصابة مئات الآلاف من الفلسطينيين بالكثير من الأمراض، حيث تستقبل عيادات وكالة الأونروا 16 ألف مريض، وهو رقم كبير وغير مسبوق، وأيضا خلال العام الماضي قدمنا استشارات وعلاجات طبية لحوالي 6.5 مليون زيارة طبية لعيادات الوكالة.وهل تتوقع صمود المنظومة الصحية في تأدية مهامها بقطاع غزة؟الأوضاع تتدهور وهناك مخاوف في حال استمرار إسرائيل بالضغط على وكالة الأونروا ومحاولة منعها من العمل في قطاع غزة إلى انهيار المنظومة الصحية بالكامل، حيث تشكل الأونروا شريان الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة.وكيف ترى قرار السويد القاضي بوقف تمويلها لوكالة الأونروا؟ما قامت به دولة السويد من إعلان وقف تمويلها وكالة الأونروا كان قرارا صادمًا للغاية، وحزينًا في نفس الوقت، حيث نعتبر أن السويد من الدول المهمة جدًا للوكالة، حيث ساندت الأونروا تاريخيًا من الجانب السياسي والمالي، حيث ترأست السويد الكثير من المؤتمرات مع المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل دعم الوكالة.نعم.. وكيف ترى توقيت قرار السويد وتأثيره على الخدمات التي تقدمها الأونروا؟توقيت قرار قطع الدعم من السويد على وكالة الأونروا خطير للغاية، ومن شأنه أن يؤثر على عملية التعليم التي تقدمها الوكالة لأكثر من 600 ألف طالب في مناطق العمليات الخمس التي تخدمها، ونأمل في النهاية من دولة السويد أن تعيد التفكير في قرارها غير المسبوق، والذي يشكل ضربة حقيقية لعملية التمويل التابعة لوكالة الغوث.هل نجحت إسرائيل في تشويه الوكالة دوليًا برأيك في ظل ما تتعرض له الأونروا؟في الحقيقة، تتعرض وكالة الأونروا إلى هجمات سياسية وإعلامية منظمة، حيث نجد الكثير من الإعلانات في الشوارع مدفوعة الأجر، وهي تكلف ملايين الدولارات من أجل مهاجمة الأونروا وما تقدمه من خدمات للفلسطينيين، وهذه الإعلانات باتت منتشرة في الشوارع الأمريكية والأوروبية، وهي تأتي كحملة إعلامية تضليلية منظمة وخطيرة، وذلك بالإضافة إلى الحملات التي تستهدف البرلمانات الأوروبية وتشويه صورة الوكالة أمامها، ومن المعروف أن إسرائيل من تقف خلف تلك الحملات، والتي من شأنها إضعاف وكالة الأونروا ومنعها من أداء وظيفتها وتقديم الخدمات المنوطة بها للاجئين الفلسطينيين.أجرى المقابلة: وائل مجدي
https://sarabic.ae/20241126/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-قرار-اليونسكو-بشأن-الأونروا-مهم-وأمريكا-تعيق-تحرر-الشعب-الفلسطيني-1095224684.html
https://sarabic.ae/20241220/-الأردن-يأسف-لقرار-السويد-بوقف-تمويل-الأونروا-1096026869.html
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088475548_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_71c3cad80f457b74eaf4a2677e431d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأونروا, فلسطين المحتلة, الاحتلال الإسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
منظمة الأونروا, فلسطين المحتلة, الاحتلال الإسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, تقارير سبوتنيك

المتحدث باسم الأونروا لـ"سبوتنيك": حملات تشويه الوكالة مستمرة والوضع في غزة كارثي

15:45 GMT 23.12.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIعدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن قرار السويد بوقف تمويل الأونروا كان صادما للغاية، حيث يؤثر سلبا على عملية التعليم التي تقدمها الوكالة، لأكثر من 600 ألف طالب.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن هناك حملات تشويه كبيرة تتعرض لها وكالة الغوث، وهناك حملات إعلانية ولافتات في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية وطرقات أوروبا، تسعى إلى تشويه صور الأونروا، مؤكدًا أن إسرائيل تقف خلفها، وتسعى من خلالها إلى إنهاء عمل الوكالة.
وأكد أبو حسنة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة ما بعد الكارثة، حيث تدمير كامل البنى التحتية، إضافة إلى نقص المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، محذرا من أن استمرار السياسية الإسرائيلية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ينذر بانهيار كامل للرعاية الصحية في القطاع.
إلى نص الحوار..
بداية.. كيف تقيّم الوضع الإنساني في قطاع غزة بالوقت الراهن؟
الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خطيرة ومتدهورة للغاية، وهي أوضاع ما بعد الكارثة، حيث هناك عملية تدمير كبيرة وغير مسبوقة تهدف إلى جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة، هذه العمليات تستهدف المدارس والجامعات، ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي، والطرق والبنى التحتية والتي تم تدميرها بالكامل.
وماذا عن المساعدات الدولية التي يتم إرسالها للوكالة؟
لا توجد في غزة مياه صالحة للشرب، وهناك نقص في الأدوية، وفي المواد الغذائية ما يدخل إلى غزة 6% فقط من حجم الاحتياجات التي يحتاجها سكان قطاع غزة، حيث تدخل يوميا مساعدات بمعدل 60 شاحنة فقط، وهو عدد غير كافي لتغطية حكم الاحتياجات التي خلفتها الكارثة الإنسانية، وذلك إضافة إلى التدمير الكبير الذي تعرض له القطاع الصحي في قطاع غزة.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو بشأن الأونروا "مهم" وأمريكا تعيق تحرر الشعب الفلسطيني
26 نوفمبر, 18:01 GMT
بحديثكم عن القطاع الطبي.. إلى أين وصلت الأوضاع داخله؟
نتحدث عن نقص كبير في الأدوية، وفي الأطقم الطبية، والمعدات الطبية وأيضا نتحدث عن انهيار المنظومة الصحية بالكامل، وهو ما أدى إلى إصابة مئات الآلاف من الفلسطينيين بالكثير من الأمراض، حيث تستقبل عيادات وكالة الأونروا 16 ألف مريض، وهو رقم كبير وغير مسبوق، وأيضا خلال العام الماضي قدمنا استشارات وعلاجات طبية لحوالي 6.5 مليون زيارة طبية لعيادات الوكالة.
وهل تتوقع صمود المنظومة الصحية في تأدية مهامها بقطاع غزة؟
الأوضاع تتدهور وهناك مخاوف في حال استمرار إسرائيل بالضغط على وكالة الأونروا ومحاولة منعها من العمل في قطاع غزة إلى انهيار المنظومة الصحية بالكامل، حيث تشكل الأونروا شريان الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة.
وكيف ترى قرار السويد القاضي بوقف تمويلها لوكالة الأونروا؟
ما قامت به دولة السويد من إعلان وقف تمويلها وكالة الأونروا كان قرارا صادمًا للغاية، وحزينًا في نفس الوقت، حيث نعتبر أن السويد من الدول المهمة جدًا للوكالة، حيث ساندت الأونروا تاريخيًا من الجانب السياسي والمالي، حيث ترأست السويد الكثير من المؤتمرات مع المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل دعم الوكالة.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
الأردن يأسف لقرار السويد وقف تمويل الأونروا
20 ديسمبر, 20:11 GMT
نعم.. وكيف ترى توقيت قرار السويد وتأثيره على الخدمات التي تقدمها الأونروا؟
توقيت قرار قطع الدعم من السويد على وكالة الأونروا خطير للغاية، ومن شأنه أن يؤثر على عملية التعليم التي تقدمها الوكالة لأكثر من 600 ألف طالب في مناطق العمليات الخمس التي تخدمها، ونأمل في النهاية من دولة السويد أن تعيد التفكير في قرارها غير المسبوق، والذي يشكل ضربة حقيقية لعملية التمويل التابعة لوكالة الغوث.
هل نجحت إسرائيل في تشويه الوكالة دوليًا برأيك في ظل ما تتعرض له الأونروا؟
في الحقيقة، تتعرض وكالة الأونروا إلى هجمات سياسية وإعلامية منظمة، حيث نجد الكثير من الإعلانات في الشوارع مدفوعة الأجر، وهي تكلف ملايين الدولارات من أجل مهاجمة الأونروا وما تقدمه من خدمات للفلسطينيين، وهذه الإعلانات باتت منتشرة في الشوارع الأمريكية والأوروبية، وهي تأتي كحملة إعلامية تضليلية منظمة وخطيرة، وذلك بالإضافة إلى الحملات التي تستهدف البرلمانات الأوروبية وتشويه صورة الوكالة أمامها، ومن المعروف أن إسرائيل من تقف خلف تلك الحملات، والتي من شأنها إضعاف وكالة الأونروا ومنعها من أداء وظيفتها وتقديم الخدمات المنوطة بها للاجئين الفلسطينيين.
أجرى المقابلة: وائل مجدي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала