عربي
لافروف: الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تهدف لخلق انقسام بين دول الشرق الأوسط
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-كلمة-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-خلال-اجتماع-الطاولة-المستديرة-للسفراء--عاجل-1111079444.html
لافروف: الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تهدف لخلق انقسام بين دول الشرق الأوسط
لافروف: الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تهدف لخلق انقسام بين دول الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن أحد أهداف العملية الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران، كان بلا شك إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T08:09+0000
2026-03-05T08:57+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111079245_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_faca040ea73f886a7837dec9c77ba979.jpg
وكشف لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة للسفراء، المخصص لمناقشة الأزمة الأوكرانية والتهديدات الرقمية والأمن المعلوماتي الدولي، أن الغرب "بذل كل ما في وسعه لمنع تقدم أي أجندة إيجابية في منطقة الخليج، وكما أثبت هذا العدوان على إيران، فإن الغرب يعمل وفق مبدأ "إما معنا أو ضدنا". "هناك خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها حول الأهداف الحقيقية للعملية ضد إيران".وصرح لافروف بأن الاتحاد الأوروبي قد تجاوز حلف الناتو في خطابه المعادي لروسيا، ولا يقل إصراراً على عسكرة صفوفه عن الحلف نفسه.واعتبر لافروف، خلال حديثه عن أوكرانيا، بأن نهج الغرب القائم على مبدأ "إما معنا أو مع روسيا" لم يختفِ في السنوات الأخيرة.وأكد لافروف، أن روسيا تعتبر اتفاقيات أنكوريج مع الولايات المتحدة نقطة انطلاق للمفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.وقال خلال اجتماع مائدة مستديرة في السفارة: "ننطلق مما طُرح علينا (في أنكوريج)، وقد قبلناه، هذه هي نقطة البداية لهذه المفاوضات مع الجانب الأمريكي".واستطرد لافروف: "في أنكوريج، لم تكن الروح هي الأهم، وأقصد هنا بالروح أي الأجواء؛ سادها جو من الزمالة والاحترام المتبادل والبناء، لكن هذه الروح تتلاشى".واعتبر لافروف أن روسيا لا ترى أي سبب يدعو للشك في أن مفاوضات أوكرانيا "صورية".وتابع: "لا نرى حالياً أي سبب يدعو للشك في أن هذه المفاوضات مجرد ستار، لا نرى أي سبب لذلك، فنحن على اتصال مباشر مع زملائنا الأمريكيين".بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يؤثر على تكلفة الطاقة في جميع أنحاء العالم
https://sarabic.ae/20260304/بوتين-مساعدة-الروس-في-الشرق-الأوسط-مسؤوليتنا-بالدرجة-الأولى-1111050232.html
https://sarabic.ae/20260303/لافروف-الصراع-في-الشرق-الأوسط-يؤثر-أيضا-على-دول-جنوب-شرق-آسيا-1110974450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع الطاولة المستديرة للسفراء، المخصص لمناقشة الأزمة الأوكرانية والتهديدات الرقمية والأمن المعلوماتي الدولي.
سبوتنيك عربي
كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع الطاولة المستديرة للسفراء، المخصص لمناقشة الأزمة الأوكرانية والتهديدات الرقمية والأمن المعلوماتي الدولي.
2026-03-05T08:09+0000
true
PT43M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111079245_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_060215225e3c9de46867b9a0efb73c02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم

لافروف: الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تهدف لخلق انقسام بين دول الشرق الأوسط

08:09 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 08:57 GMT 05.03.2026)
© Ruptly
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن أحد أهداف العملية الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران، كان بلا شك إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.
وكشف لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة للسفراء، المخصص لمناقشة الأزمة الأوكرانية والتهديدات الرقمية والأمن المعلوماتي الدولي، أن الغرب "بذل كل ما في وسعه لمنع تقدم أي أجندة إيجابية في منطقة الخليج، وكما أثبت هذا العدوان على إيران، فإن الغرب يعمل وفق مبدأ "إما معنا أو ضدنا".

وأضاف: المفتاح، بالطبع، في كل هذا يتمثل بـ: فرق تسد، وفي هذه الحالة، ربما يمكن القول: "فرق تسد، وزرع الفتنة، ثم السيطرة".

"هناك خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها حول الأهداف الحقيقية للعملية ضد إيران".
وأوضح: يدور نقاشٌ واسعٌ حاليًا حول أهداف (العملية العسكرية ضد إيران)، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حيث يعجز العديد من السياسيين عن فهم الأهداف الحقيقية لهذه العملية.
وصرح لافروف بأن الاتحاد الأوروبي قد تجاوز حلف الناتو في خطابه المعادي لروسيا، ولا يقل إصراراً على عسكرة صفوفه عن الحلف نفسه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
بوتين: مساعدة الروس في الشرق الأوسط مسؤوليتنا بالدرجة الأولى
أمس, 15:37 GMT

وأضاف: ربما يكون الاتحاد الأوروبي قد تجاوز حلف الناتو في خطابه، وفي عسكرة صفوفه وتصعيدها لهذه العسكرة ضد بلدنا، لا يقل تجييشا عن حلف شمال الأطلسي.

واعتبر لافروف، خلال حديثه عن أوكرانيا، بأن نهج الغرب القائم على مبدأ "إما معنا أو مع روسيا" لم يختفِ في السنوات الأخيرة.
وأضاف لافروف: هذا النهج - إما معنا أو مع روسيا - لم يختفِ. وقد تجلى هذا النهج بوضوح في محاولة جرّ أوكرانيا إلى حلف الناتو، على الرغم من التحذيرات من خطورة هذه الجهود وعدم قبولها، والتي صدرت منذ خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ميونيخ عام 2007 على الأقل.
وأكد لافروف، أن روسيا تعتبر اتفاقيات أنكوريج مع الولايات المتحدة نقطة انطلاق للمفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال خلال اجتماع مائدة مستديرة في السفارة: "ننطلق مما طُرح علينا (في أنكوريج)، وقد قبلناه، هذه هي نقطة البداية لهذه المفاوضات مع الجانب الأمريكي".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا
3 مارس, 08:40 GMT
واستطرد لافروف: "في أنكوريج، لم تكن الروح هي الأهم، وأقصد هنا بالروح أي الأجواء؛ سادها جو من الزمالة والاحترام المتبادل والبناء، لكن هذه الروح تتلاشى".
واعتبر لافروف أن روسيا لا ترى أي سبب يدعو للشك في أن مفاوضات أوكرانيا "صورية".
وتابع: "لا نرى حالياً أي سبب يدعو للشك في أن هذه المفاوضات مجرد ستار، لا نرى أي سبب لذلك، فنحن على اتصال مباشر مع زملائنا الأمريكيين".
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يؤثر على تكلفة الطاقة في جميع أنحاء العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала