لافروف: الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تهدف لخلق انقسام بين دول الشرق الأوسط

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن أحد أهداف العملية الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران، كان بلا شك إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وكشف لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة للسفراء، المخصص لمناقشة الأزمة الأوكرانية والتهديدات الرقمية والأمن المعلوماتي الدولي، أن الغرب "بذل كل ما في وسعه لمنع تقدم أي أجندة إيجابية في منطقة الخليج، وكما أثبت هذا العدوان على إيران، فإن الغرب يعمل وفق مبدأ "إما معنا أو ضدنا". "هناك خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها حول الأهداف الحقيقية للعملية ضد إيران".وصرح لافروف بأن الاتحاد الأوروبي قد تجاوز حلف الناتو في خطابه المعادي لروسيا، ولا يقل إصراراً على عسكرة صفوفه عن الحلف نفسه.واعتبر لافروف، خلال حديثه عن أوكرانيا، بأن نهج الغرب القائم على مبدأ "إما معنا أو مع روسيا" لم يختفِ في السنوات الأخيرة.وأكد لافروف، أن روسيا تعتبر اتفاقيات أنكوريج مع الولايات المتحدة نقطة انطلاق للمفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.وقال خلال اجتماع مائدة مستديرة في السفارة: "ننطلق مما طُرح علينا (في أنكوريج)، وقد قبلناه، هذه هي نقطة البداية لهذه المفاوضات مع الجانب الأمريكي".واستطرد لافروف: "في أنكوريج، لم تكن الروح هي الأهم، وأقصد هنا بالروح أي الأجواء؛ سادها جو من الزمالة والاحترام المتبادل والبناء، لكن هذه الروح تتلاشى".واعتبر لافروف أن روسيا لا ترى أي سبب يدعو للشك في أن مفاوضات أوكرانيا "صورية".وتابع: "لا نرى حالياً أي سبب يدعو للشك في أن هذه المفاوضات مجرد ستار، لا نرى أي سبب لذلك، فنحن على اتصال مباشر مع زملائنا الأمريكيين".بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يؤثر على تكلفة الطاقة في جميع أنحاء العالم

