https://sarabic.ae/20260303/لافروف-الصراع-في-الشرق-الأوسط-يؤثر-أيضا-على-دول-جنوب-شرق-آسيا-1110974450.html

لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا

لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضًا على دول جنوب شرق آسيا. 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T08:40+0000

2026-03-03T08:40+0000

2026-03-03T08:40+0000

العالم

روسيا

أخبار الشرق الأوسط

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_19954da954cb45b7e04a53cdc2cfeec6.jpg

وقال لافروف في لقائه مع وزير الخارجية الثاني لبروناي دار السلام، إيروان بهين يوسف: "بدأنا أمس نقاشاً غير رسمي حول القضايا الراهنة والمعقدة للغاية والمتفاقمة في السياسة الدولية - وهي قضايا تؤثر على جميع البلدان دون استثناء، بما في ذلك، في كثير من الحالات، تلك الموجودة في دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".وجاء في بيان الوزارة نشر على صفحتها الرسمية: "اتفق سيرغي لافروف، وفيصل بن فرحان، على الحفاظ على اتصال مستمر من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع".تجاوزت أسعار الغاز الأوروبي بحلول اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 700 دولار، وذلك جراء التصعيد القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان المقبل، في مركز "TTF" في هولندا إلى نحو 711 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 متر مكعب، أو 59,015 يورو لكل ميغاواط/ساعة (استنادًا إلى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي، وتعبّر أسعار ICE عن أسعارها باليورو لكل ميغاواط/ساعة).وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل، بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.لافروف ونظيره القطري يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسطعراقجي لنظيره الصيني: استهداف قواعد أمريكية في الخليج ليس هجوما على بلدانه

https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الصيني-يدعوان-إلى-وقف-فوري-للعمليات-العسكرية-في-الشرق-الأوسط-1110916838.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار الشرق الأوسط, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران