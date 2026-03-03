عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا
لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضًا على دول جنوب شرق آسيا.
وقال لافروف في لقائه مع وزير الخارجية الثاني لبروناي دار السلام، إيروان بهين يوسف: "بدأنا أمس نقاشاً غير رسمي حول القضايا الراهنة والمعقدة للغاية والمتفاقمة في السياسة الدولية - وهي قضايا تؤثر على جميع البلدان دون استثناء، بما في ذلك، في كثير من الحالات، تلك الموجودة في دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".وجاء في بيان الوزارة نشر على صفحتها الرسمية: "اتفق سيرغي لافروف، وفيصل بن فرحان، على الحفاظ على اتصال مستمر من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع".تجاوزت أسعار الغاز الأوروبي بحلول اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 700 دولار، وذلك جراء التصعيد القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان المقبل، في مركز "TTF" في هولندا إلى نحو 711 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 متر مكعب، أو 59,015 يورو لكل ميغاواط/ساعة (استنادًا إلى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي، وتعبّر أسعار ICE عن أسعارها باليورو لكل ميغاواط/ساعة).وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل، بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.لافروف ونظيره القطري يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسطعراقجي لنظيره الصيني: استهداف قواعد أمريكية في الخليج ليس هجوما على بلدانه
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضًا على دول جنوب شرق آسيا.
وقال لافروف في لقائه مع وزير الخارجية الثاني لبروناي دار السلام، إيروان بهين يوسف: "بدأنا أمس نقاشاً غير رسمي حول القضايا الراهنة والمعقدة للغاية والمتفاقمة في السياسة الدولية - وهي قضايا تؤثر على جميع البلدان دون استثناء، بما في ذلك، في كثير من الحالات، تلك الموجودة في دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفقا، خلال مكالمة هاتفية، على مواصلة التواصل بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الوزارة نشر على صفحتها الرسمية: "اتفق سيرغي لافروف، وفيصل بن فرحان، على الحفاظ على اتصال مستمر من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع".
تجاوزت أسعار الغاز الأوروبي بحلول اليوم الثلاثاء، حاجز الـ 700 دولار، وذلك جراء التصعيد القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان المقبل، في مركز "TTF" في هولندا إلى نحو 711 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 متر مكعب، أو 59,015 يورو لكل ميغاواط/ساعة (استنادًا إلى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي، وتعبّر أسعار ICE عن أسعارها باليورو لكل ميغاواط/ساعة).
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل، بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
