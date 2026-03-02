https://sarabic.ae/20260302/عراقجي-لنظيره-الصيني-استهداف-قواعد-أمريكية-في-الخليج-ليس-هجوما-على-بلدانه-1110954584.html
عراقجي لنظيره الصيني: استهداف قواعد أمريكية في الخليج ليس هجوما على بلدانه
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، أطلع نظيره الصيني على آخر التطورات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد عراقجي أن "استهداف قواعد أمريكية في منطقة الخليج لا يُعد هجوماً على دول المنطقة، بل جاء رداً على مصدر العدوان"، مشدداً على أن طهران لا تضمر أي عداء تجاه دول الخليج، وهي مصممة على مواصلة علاقاتها الحسنة معها لضمان استقرار وأمن المنطقة.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، أطلع نظيره الصيني على آخر التطورات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي.
وأكد عراقجي أن "استهداف قواعد أمريكية في منطقة الخليج لا يُعد هجوماً على دول المنطقة، بل جاء رداً على مصدر العدوان"، مشدداً على أن طهران لا تضمر أي عداء تجاه دول الخليج، وهي مصممة على مواصلة علاقاتها الحسنة معها لضمان استقرار وأمن المنطقة.
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.