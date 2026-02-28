https://sarabic.ae/20260228/لافروف-ونظيره-القطري-يؤكدان-ضرورة-خفض-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1110871084.html

لافروف ونظيره القطري يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

لافروف ونظيره القطري يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك على... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T17:00+0000

2026-02-28T17:00+0000

2026-02-28T17:01+0000

إيران

أخبار إيران

روسيا

قطر

أخبار قطر اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231462_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_4d2b0ef47115f9e7012a38b6c048c1f0.jpg

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 28 فبراير/شباط، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفياً مع رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر، محمد آل ثاني".وأضاف البيان: "اتفق الجانبان على ضرورة العودة العاجلة إلى العملية السياسية والدبلوماسية لحل جميع القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وختم البيان: "أعاد سيرغي لافروف التأكيد على مبادرة روسيا المعروفة لإنشاء بنية أمنية جماعية في منطقة الخليج العربي".وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديوالخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"

https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو-1110858146.html

https://sarabic.ae/20260228/لافروف-يشدد-على-ضرورة-الوقف-الفوري-للهجمات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران--1110859442.html

إيران

أخبار إيران

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, روسيا, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن