لافروف ونظيره القطري يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 28 فبراير/شباط، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفياً مع رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر، محمد آل ثاني".وأضاف البيان: "اتفق الجانبان على ضرورة العودة العاجلة إلى العملية السياسية والدبلوماسية لحل جميع القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وختم البيان: "أعاد سيرغي لافروف التأكيد على مبادرة روسيا المعروفة لإنشاء بنية أمنية جماعية في منطقة الخليج العربي".وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديوالخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"
17:00 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 17:01 GMT 28.02.2026)
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 28 فبراير/شباط، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفياً مع رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر، محمد آل ثاني".
وتابع البيان: "ناقش الجانبان الوضع المحيط بإيران، وأيدا بالإجماع وقف أي عمل عسكري يُهدد استقرار المنطقة بأسرها".
وأضاف البيان: "اتفق الجانبان على ضرورة العودة العاجلة إلى العملية السياسية والدبلوماسية لحل جميع القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وأكمل البيان: "أكدا الجانبان على أهمية مراعاة جميع الأطراف للمصالح المشروعة لدول الخليج العربي".
وختم البيان: "أعاد سيرغي لافروف التأكيد على مبادرة روسيا المعروفة لإنشاء بنية أمنية جماعية في منطقة الخليج العربي".
وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي
، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.