بوتين: مساعدة الروس في الشرق الأوسط مسؤوليتنا بالدرجة الأولى

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن مساعدة الروس العالقين في الشرق الأوسط مسؤولية روسيا بالدرجة الأولى. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "أودّ أن أذكّركم بأن مساعدة مواطنينا (العالقين في الشرق الأوسط) هي مسؤوليتنا بالدرجة الأولى".وأعطى بوتين توجيهاته بالتركيز على تقديم المساعدة للروس الموجودين في الشرق الأوسط.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

