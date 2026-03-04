https://sarabic.ae/20260304/بوتين-مساعدة-الروس-في-الشرق-الأوسط-مسؤوليتنا-بالدرجة-الأولى-1111050232.html
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن مساعدة الروس العالقين في الشرق الأوسط مسؤولية روسيا بالدرجة الأولى. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T15:37+0000
2026-03-04T15:37+0000
2026-03-04T15:37+0000
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "أودّ أن أذكّركم بأن مساعدة مواطنينا (العالقين في الشرق الأوسط) هي مسؤوليتنا بالدرجة الأولى".وأعطى بوتين توجيهاته بالتركيز على تقديم المساعدة للروس الموجودين في الشرق الأوسط.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الأخبار
ar_EG
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "أودّ أن أذكّركم بأن مساعدة مواطنينا (العالقين في الشرق الأوسط) هي مسؤوليتنا بالدرجة الأولى".
وتابع: "علينا بذل قصارى جهدنا لمساعدة مواطنينا العالقين في منطقة النزاع، ولضمان تقديم هذه المساعدة في الوقت المناسب".
وأعطى بوتين توجيهاته بالتركيز على تقديم المساعدة للروس الموجودين في الشرق الأوسط.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر
، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.