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خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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https://sarabic.ae/20250407/الخارجية-الفلسطينية-تستدعي-سفير-المجر-احتجاجا-على-استقبال-نتنياهو-المطلوب-للعدالة-الدولية-1099306151.html
الخارجية الفلسطينية تستدعي سفير المجر احتجاجا على استقبال نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية
الخارجية الفلسطينية تستدعي سفير المجر احتجاجا على استقبال نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، السفير المجري المعتمد لدى دولة فلسطين، غابور ديكاتشي، للاحتجاج على استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T15:42+0000
2025-04-07T15:42+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
المحكمة الجنائية الدولية
قطاع غزة
غزة
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وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنه تم "نقل احتجاج وإدانة دولة فلسطين لاستقبال المجر لنتنياهو الصادر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".وحذر مدير إدارة الشؤون الأوروبية السفير عادل عطية، من أن "استقبال نتنياهو يشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، على ارتكاب المزيد من جرائم حرب الإبادة والتهجير".وأضاف عطية أن "انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لا يعفيها من مسؤولياتها المنصوص عليها في ميثاق روما، سيما وأن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي".ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
https://sarabic.ae/20241224/وزير-الخارجية-الهنغاري-نتنياهو-مرحب-به-دائمًا-لزيارة-المجر-1096097494.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, المحكمة الجنائية الدولية, قطاع غزة, غزة, أخبار العالم الآن, العالم
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, المحكمة الجنائية الدولية, قطاع غزة, غزة, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية الفلسطينية تستدعي سفير المجر احتجاجا على استقبال نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية

15:42 GMT 07.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، السفير المجري المعتمد لدى دولة فلسطين، غابور ديكاتشي، للاحتجاج على استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنه تم "نقل احتجاج وإدانة دولة فلسطين لاستقبال المجر لنتنياهو الصادر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".
وحذر مدير إدارة الشؤون الأوروبية السفير عادل عطية، من أن "استقبال نتنياهو يشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، على ارتكاب المزيد من جرائم حرب الإبادة والتهجير".
وأضاف عطية أن "انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لا يعفيها من مسؤولياتها المنصوص عليها في ميثاق روما، سيما وأن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
وزير الخارجية الهنغاري: نتنياهو "مرحب به دائما" لزيارة المجر
24 ديسمبر 2024, 02:35 GMT

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة،

ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
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