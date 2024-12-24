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https://sarabic.ae/20241224/وزير-الخارجية-الهنغاري-نتنياهو-مرحب-به-دائمًا-لزيارة-المجر-1096097494.html
وزير الخارجية الهنغاري: نتنياهو "مرحب به دائما" لزيارة المجر
وزير الخارجية الهنغاري: نتنياهو "مرحب به دائما" لزيارة المجر
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، تعليقًا على دعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إن المجر ستكون سعيدة بالترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T02:35+0000
2024-12-24T02:36+0000
بنيامين نتنياهو
الجنائية الدولية
المجر
أخبار المجر
فيكتور أوربان
العالم
هنغاريا
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دعا أوربان نظيره الإسرائيلي لزيارة المجر بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.وانتقد الزعيم المجري مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "وقحة وساخرة وغير مقبولة تمامًا".وقال سيارتو في تصريجات لـ"سبوتنيك"، "لقد أرسلنا دعوة، لذا بمجرد أن يكون رئيس الوزراء نتنياهو مستعد للقيام بذلك، فهو دائمًا موضع ترحيب".ووصف الوزير علاقة بلاده بإسرائيل بأنها تعاون استراتيجي.ووصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين إلى جانب ثلاثة من قادة حماس، بأنها "خطوة ذات دوافع سياسية" "تهين" النظام القضائي الدولي.
https://sarabic.ae/20241223/نتنياهو-يمثل-للمرة-الخامسة-أمام-المحكمة-بتهم-فساد-1096076391.html
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بنيامين نتنياهو, الجنائية الدولية, المجر, أخبار المجر, فيكتور أوربان, العالم, هنغاريا
بنيامين نتنياهو, الجنائية الدولية, المجر, أخبار المجر, فيكتور أوربان, العالم, هنغاريا

وزير الخارجية الهنغاري: نتنياهو "مرحب به دائما" لزيارة المجر

02:35 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 02:36 GMT 24.12.2024)
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
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قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، تعليقًا على دعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إن المجر ستكون سعيدة بالترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
دعا أوربان نظيره الإسرائيلي لزيارة المجر بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
وانتقد الزعيم المجري مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "وقحة وساخرة وغير مقبولة تمامًا".
وقال سيارتو في تصريجات لـ"سبوتنيك"، "لقد أرسلنا دعوة، لذا بمجرد أن يكون رئيس الوزراء نتنياهو مستعد للقيام بذلك، فهو دائمًا موضع ترحيب".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة بتهم فساد
أمس, 11:32 GMT
ووصف الوزير علاقة بلاده بإسرائيل بأنها تعاون استراتيجي.
ووصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين إلى جانب ثلاثة من قادة حماس، بأنها "خطوة ذات دوافع سياسية" "تهين" النظام القضائي الدولي.
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