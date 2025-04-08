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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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نبض افريقيا
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باحث في الشأن الإسرائيلي: مقترح ترامب للسيطرة على غزة سيواجه كاحتلال
باحث في الشأن الإسرائيلي: مقترح ترامب للسيطرة على غزة سيواجه كاحتلال
سبوتنيك عربي
علّق الباحث المُتخصص في الشأن الإسرائيلي، عادل شديد، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية وجود قوات حفظ سلام أمريكية في غزة، وسيطرة الولايات... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T18:17+0000
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واعتبر أن "مثل هذا الطرح لم يرد في أي من مقترحات الوسطاء"، مضيفا أن "الفلسطينيين سيعتبرونه شكلا من أشكال الاحتلال".وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" رأى شديد أن "الانقسام الفلسطيني الداخلي يُضعف الفلسطينيين سياسيا وعسكريا"، مؤكدا أن "الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء حتى إن لم يحقق النصر، ولن يقبل بحلول تُفرض عليه بذريعة ضعف وضعه الحالي".وفي ما يتعلق بملف التهجير، أشار شديد إلى أنه "بات جزءا من برنامج الحكومة الإسرائيلية التي أطلقت عليه تسمية مخطط ترامب، بهدف الحفاظ على دعم الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن "تنفيذه سيواجَه برفض فلسطيني مطلق".واعتبر الباحث المُتخصص في الشأن الإسرائيلي أن "الفلسطينيين قد لا ينجحون في إفشال أي حل يُفرض عليهم، لكنهم بالتأكيد لن يمنحوه شرعية أو اعترافا واقعيا"، مؤكدا أن "أي حل لا يراعي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لن يدوم".وختم شديد بالقول إن "مصر تعتبر غزة جزءا من أمنها القومي، ولن تقبل بوجود قوات دولية فيها دون تنسيق وموافقة مُسبقة، أو أن يكون هذا الوجود خارج إطار حل مؤقت لهدف مؤقت".
https://sarabic.ae/20250408/حماس-ما-يجري-في-غزة-انتقام-وحشي-من-المدنيين-1099346645.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

باحث في الشأن الإسرائيلي: مقترح ترامب للسيطرة على غزة سيواجه كاحتلال

18:17 GMT 08.04.2025
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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علّق الباحث المُتخصص في الشأن الإسرائيلي، عادل شديد، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية وجود قوات حفظ سلام أمريكية في غزة، وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع.
واعتبر أن "مثل هذا الطرح لم يرد في أي من مقترحات الوسطاء"، مضيفا أن "الفلسطينيين سيعتبرونه شكلا من أشكال الاحتلال".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
"حماس": ما يجري في غزة انتقام وحشي من المدنيين
14:35 GMT
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك" رأى شديد أن "الانقسام الفلسطيني الداخلي يُضعف الفلسطينيين سياسيا وعسكريا"، مؤكدا أن "الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء حتى إن لم يحقق النصر، ولن يقبل بحلول تُفرض عليه بذريعة ضعف وضعه الحالي".
وفي ما يتعلق بملف التهجير، أشار شديد إلى أنه "بات جزءا من برنامج الحكومة الإسرائيلية التي أطلقت عليه تسمية مخطط ترامب، بهدف الحفاظ على دعم الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن "تنفيذه سيواجَه برفض فلسطيني مطلق".
واعتبر الباحث المُتخصص في الشأن الإسرائيلي أن "الفلسطينيين قد لا ينجحون في إفشال أي حل يُفرض عليهم، لكنهم بالتأكيد لن يمنحوه شرعية أو اعترافا واقعيا"، مؤكدا أن "أي حل لا يراعي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لن يدوم".
وختم شديد بالقول إن "مصر تعتبر غزة جزءا من أمنها القومي، ولن تقبل بوجود قوات دولية فيها دون تنسيق وموافقة مُسبقة، أو أن يكون هذا الوجود خارج إطار حل مؤقت لهدف مؤقت".
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