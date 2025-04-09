https://sarabic.ae/20250409/الجيش-الإسرائيلي-يشن-هجمات-على-أكثر-من-45-هدفا-في-قطاع-غزة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1099362914.html

الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على أكثر من 45 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على أكثر من 45 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "قواته تعمقت في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة". 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T07:42+0000

2025-04-09T07:42+0000

2025-04-09T07:42+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو هاجم 45 هدفا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مؤكدا أن "قوات الجيش تواصل العملية البرية في القطاع وتقوم بتدمير بنى تحتية إرهابية وبالقضاء على إرهابيين".وأضاف البيان: أنه "تم العثور على فتحات انفاق في منطقة تل السلطان لرفح وتم تدمير بنى تحتية إرهابية في المنطقة"، متابعا: "قوات الفرقة 36 تواصل العمل في منطقة رفح وفي محور موراج في منطقة لم تعمل فيها جيش الدفاع في الماضي".وأكد الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو استهدف موقع لإنتاج وسائل قتالية وموقع إطلاق احتو على قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل ومباني عسكرية ومستودعات أسلحة وخلايا إرهابية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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