https://sarabic.ae/20250409/مصر-تؤكد-لأمريكا-أهمية-إيجاد-أفق-سياسي-يؤدي-إلى-تسوية-نهائية-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1099361205.html

مصر تؤكد لأمريكا أهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

مصر تؤكد لأمريكا أهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، علي "ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T06:36+0000

2025-04-09T06:36+0000

2025-04-09T06:36+0000

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وخلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أكد عبد العاطي، على أهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.وأعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، مشيرا إلي أهمية تضافر الجهود في سبيل خفض التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للعواقب الوخيمة علي شعوب المنطقة.وقالت وزارة الخارجية المصرية: إن "الوزير عبد العاطي تناول خطة إعادة إعمار غزة التى تم اعتمادها عربيا وإسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبى واليابان وفاعلين دوليين آخرين، وبحث سبل تنفيذها بشكل فعال، بما فى ذلك ما يتعلق بمسألتي الأمن والحوكمة"، منوها إلي حرص مصر على عقد مؤتمر دولى لاعادة الاعمار في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.من جانبه، ثمن ويتكوف العلاقات الوثيقة التى تربط مصر والولايات المتحدة وعلى الدور الهام الذى تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين الماضي، مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية التي عقدت بالقاهرة.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "القادة الثلاثة ناقشوا مع الرئيس ترامب سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة"، مؤكدين "ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور".وأضافت أن القادة الثلاثة شددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين"، مشيرة إلى أنهم اتفقوا مع الرئيس ترامب على البقاء على اتصال وثيق.وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ، قمة ثلاثية في القاهرة، لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة.وأكد القادة الثلاثة في القمة، التي دعا إليها السيسي، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وأكد قادة الدول الثلاث، "أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة، وتجنب تصعيد الصراع، وضمان أمن الدول".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم