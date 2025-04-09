https://sarabic.ae/20250409/الرئيس-الإندونيسي-نحن-على-استعداد-لأن-نستقبل-مؤقتا-فلسطينيين-متضررين-من-حرب-غزة-1099359644.html
الرئيس الإندونيسي: نحن على استعداد لأن نستقبل مؤقتا فلسطينيين متضررين من حرب غزة
الرئيس الإندونيسي: نحن على استعداد لأن نستقبل مؤقتا فلسطينيين متضررين من حرب غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لأن تستقبل مؤقتا فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة، وذلك في مستهل جولة في منطقة الشرق... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T02:28+0000
2025-04-09T02:28+0000
2025-04-09T02:38+0000
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إندونسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099359630_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_fc79fdfee396bd906b53f6e462dccab8.jpg
وأضاف برابو في بيان أنه وجه وزارة الخارجية بإجراء مناقشات سريعا مع الجانب الفلسطيني وغيره من الأطراف حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين ونقلهم إلى إندونيسيا.وقال برابو إن "نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى".وأوضح أن هؤلاء سيكونون في إندونيسيا بشكل مؤقت حتى يتعافوا تماما من إصاباتهم ويكون الوضع في غزة آمنا لعودتهم.وتابع أن إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، ترغب في تعزيز دورها في السعي لإيجاد حل للصراع في غزة. وتدعم جاكرتا حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20250314/بعد-تصريحاته-الأخيرة-هل-تراجع-ترامب-عن-فكرة-تهجير-الفلسطينيين-1098668732.html
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
إندونسيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099359630_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_4d9831c673301f15d0411d01e55be963.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إندونسيا
قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إندونسيا
الرئيس الإندونيسي: نحن على استعداد لأن نستقبل مؤقتا فلسطينيين متضررين من حرب غزة
02:28 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 02:38 GMT 09.04.2025)
قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لأن تستقبل مؤقتا فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة، وذلك في مستهل جولة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا.
وأضاف برابو في بيان أنه وجه وزارة الخارجية بإجراء مناقشات سريعا مع الجانب الفلسطيني وغيره من الأطراف حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين ونقلهم إلى إندونيسيا.
وقال برابو إن "نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى".
وأوضح أن هؤلاء سيكونون في إندونيسيا بشكل مؤقت حتى يتعافوا تماما من إصاباتهم ويكون الوضع في غزة آمنا لعودتهم.
وتابع أن إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، ترغب في تعزيز دورها في السعي لإيجاد حل للصراع في غزة. وتدعم جاكرتا حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.