https://sarabic.ae/20250405/تقسيم-القطاع-ما-خطورة-وتداعيات-الخطة-الإسرائيلية-الجديدة-في-غزة؟-1099247623.html

تقسيم القطاع.. ما خطورة وتداعيات الخطة الإسرائيلية الجديدة في غزة؟

تقسيم القطاع.. ما خطورة وتداعيات الخطة الإسرائيلية الجديدة في غزة؟

سبوتنيك عربي

ضمن الاقتحامات والعمليات العسكرية الجديدة في قطاع غزة، تسعى إسرائيل إلى توسيع أهدافها العسكرية في غزة، إضافة إلى تقسيمها لعدة محاور من أجل السيطرة عليها. 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T18:01+0000

2025-04-05T18:01+0000

2025-04-05T18:01+0000

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

قطاع غزة

إسرائيل

حركة حماس

تقارير سبوتنيك

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ويرى مراقبون أن حومة نتنياهو تتجاوز بما يحدث الأهداف المعلنة من عدوانها على غزة، في خطة تنطوي على أبعاد خطيرة، تهدف إلى احتلال مناطق داخل القطاع بشكل دائم، وتقسيمه جغرافيا، وخلق بيئة تؤدي إلى تهجير جماعي للفلسطينيين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، توسيع العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، خاصة في الشجاعية وجباليا.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية بعملية عسكرية بمنطقة الشجاعية في شمال غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.وأكد أدرعي، أنه في إطار العملية قضت القوات على عدد من المواطنين الفلسطينيين ودمرت بنى تحتية، ومن ضمنها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة مقاومة ضد الجيش الإسرائيلي.وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه خلال العملية تم إخلاء المنطقة بدعوى الحفاظ على سلامة المواطنين الفلسطينية.تجاوز الأهداف العسكريةقال فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الخطة الإسرائيلية في قطاع غزة تتجاوز أهدافها العسكرية المعلنة ضد حركة حماس، لتتخذ طابعا أوسع يشمل الضغط السياسي على أطراف إقليمية فاعلة، وفي مقدمتها مصر.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى جانب السعي لتغيير قواعد التفاوض مع حماس على قاعدة "الأسرى مقابل الهدنة"، تمارس إسرائيل ضغطا عسكريا وسياسيا متصاعدا على القاهرة، من خلال تكثيف عدوانها على المناطق القريبة من الحدود المصرية مستغلة غياب الضمانات الأمريكية لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة.وتابع: "يتجلى هذا الضغط في الرفض الأمريكي الإسرائيلي للمقترح المصري بوقف مؤقت لإطلاق النار خلال عيد الفطر، والذي هدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة غزة، وهو ما يكشف نية واضحة لإفشال الجهود المصرية وإضعاف دورها كوسيط رئيسي.وتابع: "تراهن إسرائيل في هذا السياق على تصعيد العمليات في جنوب القطاع لدفع مصر نحو خيارات تتنافى مع ثوابتها، كفتح الحدود أمام النازحين وفرض التهجير القسري".وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تنطوي على أبعاد خطيرة، تهدف إلى احتلال مناطق داخل القطاع بشكل دائم، وتقسيمه جغرافيا، وخلق بيئة تؤدي إلى تهجير جماعي للفلسطينيين، في خرق واضح للقانون الدولي.ويرى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف وفي ظل تواطؤ دولي صامت، ما يهدد بإطالة أمد الحرب، وتعميق الكارثة الإنسانية، وإدخال المنطقة برمتها في دوامة طويلة من العنف وعدم الاستقرار.خطة التقسيمفي السياق المحلل السياسي الفلسطيني، ثائر نوفل أبو عطيوي، إن استئناف الحرب مجددا على قطاع غزة يأتي في ظل تصعيد إسرائيل على كافة الصعد والمستويات حيث عادت إلى المناطق التي تسميها بالمناطق العازلة في شمال وجنوب قطاع غزة والجهة الشرقية الحدودية الفاصلة مع مدينة غزة، والذي أدى إلى نزوح آلاف السكان من جديد، حيث تم إخلاء مدينة رفح بالكامل ومعظم المناطق السكانية في شمالي القطاع، وقام الاحتلال بتهجير الآلاف من سكان مدينة غزة مجددا، وهو ما يعني التصعيد الميداني على الأرض بهدف تنفيذ الخطة المعدة مسبقا (الاجتياح البري) والتي ستكون من المهام الملقاة على عاتقها تقسيم قطاع غزة وفصله كافة مدنه ومخيماته عن بعضها البعض.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، عمل الاحتلال خلال الأيام الماضية القليلة على توسيع عملياته العسكرية، ضمن توسيع مجال سيطرته على محاور القطاع التي تفصل المدن والمخيمات عن بعضها البعض، والذي تأتي ضمن ادعاء قوات الاحتلال في إطار سياسة الضغط على حركة حماس من أجل قبول الشروط الإسرائيلية في الإفراج عن الأسرى المحتجزين الإسرائيليين.وتابع: "تأتي العملية العسكرية وفق خطة ينتهجها الاحتلال لتقسيم القطاع إلى خمس محاور يريد السيطرة عليها بالكامل، وهي: محور فيلادلفيا (صلاح الدين) المحاذي لمدينة رفح جنوبا، ومحور موراج الذى يفصل رفح عن مدينة خانيونس، ومحور ما يسمى (كيسوفيم)، الذى يفصل مدينة خانيونس عن المحافظة الوسطى، ومحور نتساريم الذى يفصل مدينة غزة عن المحافظة الوسطى، والمحور الخامس محور (مفلاسيم) الذى يفصل شمالي قطاع عن مدينة غزة.ويرى أن خطورة الخطة الإسرائيلية الجديدة لتقسيم القطاع إلى محاور يسيطر عليها جيش الاحتلال، تأتي ضمن خطة التصعيد كورقة للضغط على حماس من جهة، ومن جهة أخرى يسعى ضمن خطة مستقبلية إلى اجتياح كامل قطاع غزة والقيام بتنفيذ مخططاته الاستعمارية، والتي من أهمها تهجير سكان قطاع غزة.وقال أبو عطيوي: إن تداعيات التقسيم الجغرافي لقطاع غزة الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، بالتأكيد سوف تنعكس على الواقع الإنساني المأساوي لسكان القطاع، حيث زيادة معدلات النزوح المتكررة في الخيام ومراكز الإيواء، في ظل إغلاق المعابر وتشديد الحصار وعدم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي يضع قطاع غزة أمام واقع صعب إما الموت قصفا أو جوعا أو التهجير.واستطرد: "هذا كله مرهون بالوقت الحالي تحديدا في نجاح جهود الوسطاء وخصوصًا من جمهورية مصر العربية التي قدمت خلال اليومين الماضيين مقترحا يعتبر حلا وسطا بين مطالب الأطراف ذات العلاقة بمفاوضات صفقة التبادل، حماس وإسرائيل، والذي إذا تمت الموافقة عليه ونجاحه من الممكن أن يحدث اختراقا نوعيا في العودة لطاولة المفاوضات من جديد، وتثبيت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي ستتضمن بعدها الخوض في الدخول بالمرحلة الثانية من الصفقة والوصول إلى اتفاق كامل يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة.وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة.وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, تقارير سبوتنيك