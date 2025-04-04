https://sarabic.ae/20250404/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-توسيع-العملية-البرية-في-شمال-غزة-1099206562.html

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية في شمال غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية في شمال غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، خاصة في الشجاعية وجباليا. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T06:44+0000

2025-04-04T06:44+0000

2025-04-04T06:44+0000

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية في عملية عسكرية بمنطقة الشجاعية في شمال غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.وأكد أدرعي، أنه في إطار العملية قضت القوات على عدد من المواطنين الفلسطينيين ودمرت بنى تحتية، ومن ضمنها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة مقاومة ضد الجيش الإسرائيلي.وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه خلال العملية تم إخلاء المنطقة بدعوى الحفاظ على سلامة المواطنين الفلسطينية.وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضين أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة.وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-600-هدف-في-غزة-استعدادا-للدخول-البري-وهاجمنا-سوريا-لهذا-السبب-1099196532.html

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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار