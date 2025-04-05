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https://sarabic.ae/20250405/الوقت-ينفد-كتائب-القسام-تنشر-فيديو-لمحتجزين-إسرائيليين-يستغيثون-لإنقاذهم-1099240611.html
"الوقت ينفد"... "كتائب القسام" تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين يستغيثون لإنقاذهم
"الوقت ينفد"... "كتائب القسام" تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين يستغيثون لإنقاذهم
سبوتنيك عربي
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، فيديو لمحتجزين إسرائيليين يستغيثون لإنقاذهم بعنوان "الوقت ينفذ". 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T12:19+0000
2025-04-05T12:19+0000
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ووفقا للفيديو، دعا المحتجزون، الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على إعادتهم مرة أخرى إلى إسرائيل، قائلين: "أعيدونا إلى البيت، أعيدونا إلى الحياة، نحن هنا أموات".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، توسيع العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، خاصة في الشجاعية وجباليا. ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية في عملية عسكرية بمنطقة الشجاعية في شمال غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضين أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة.وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250405/إعلام-إسرائيل-توسع-عملياتها-البرية-في-غزة-ومصر-تقدم-مقترحا-جديدا-لوقف-إطلاق-النار-1099231288.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"الوقت ينفد"... "كتائب القسام" تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين يستغيثون لإنقاذهم

12:19 GMT 05.04.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة
كتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، فيديو لمحتجزين إسرائيليين يستغيثون لإنقاذهم بعنوان "الوقت ينفذ".
ووفقا للفيديو، دعا المحتجزون، الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على إعادتهم مرة أخرى إلى إسرائيل، قائلين: "أعيدونا إلى البيت، أعيدونا إلى الحياة، نحن هنا أموات".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، توسيع العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، خاصة في الشجاعية وجباليا. ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية في عملية عسكرية بمنطقة الشجاعية في شمال غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضين أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة.
وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.
وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.
صور تظهر حجم الدمار في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
إعلام: إسرائيل توسع عملياتها البرية في غزة ومصر تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار
06:38 GMT
وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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