https://sarabic.ae/20250405/إعلام-إسرائيل-توسع-عملياتها-البرية-في-غزة-ومصر-تقدم-مقترحا-جديدا-لوقف-إطلاق-النار-1099231288.html
إعلام: إسرائيل توسع عملياتها البرية في غزة ومصر تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار
إعلام: إسرائيل توسع عملياتها البرية في غزة ومصر تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن "جمهورية مصر العربية قدمت مقترحا جديدا لصفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة". 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T06:38+0000
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المقترح المصري الجديد هو حل وسط بين حماس وإسرائيل".من جهته، قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن "الجيش وسع الليلة الماضية العمليات البرية في قطاع غزة شمالا وجنوبا بمشاركة سلاح الجو والمدفعية"، مؤكدا أن الجيش سيطر على مناطق جديدة في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج.ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن "الواقع الجديد في قطاع غزة سيجبر قادة حماس على الاهتمام بالشؤون الداخلية والمظاهرات"، مشيرا إلى أن "القوات تتقدم وفق الخطط الموضوعة في شمال قطاع غزة وجنوبه ولن نكشف خطواتنا المقبلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، توسيع العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، خاصة في الشجاعية وجباليا. ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية في عملية عسكرية بمنطقة الشجاعية في شمال غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضين أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة.وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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https://sarabic.ae/20250404/السعودية-تعلق-على-تدمير-إسرائيل-مستودعا-تابعا-لها-في-غزة-1099225366.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: إسرائيل توسع عملياتها البرية في غزة ومصر تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن "جمهورية مصر العربية قدمت مقترحا جديدا لصفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المقترح المصري الجديد هو حل وسط بين حماس وإسرائيل".
من جهته، قال موقع
"واللا" الإسرائيلي، إن "الجيش وسع الليلة الماضية العمليات البرية في قطاع غزة شمالا وجنوبا بمشاركة سلاح الجو والمدفعية"، مؤكدا أن الجيش سيطر على مناطق جديدة في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج.
ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن "الواقع الجديد في قطاع غزة سيجبر قادة حماس على الاهتمام بالشؤون الداخلية والمظاهرات"، مشيرا إلى أن "القوات تتقدم وفق الخطط الموضوعة في شمال قطاع غزة وجنوبه ولن نكشف خطواتنا المقبلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، توسيع العملية العسكرية في شمال قطاع غزة
، خاصة في الشجاعية وجباليا. ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الماضية في عملية عسكرية بمنطقة الشجاعية في شمال غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضين أعلن الجيش الإسرائيلي
، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة.
وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.
وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة.
وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل ضرورة استئناف الحرب بالقول إن حركة "حماس"
الفلسطينية رفضت قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، في 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.