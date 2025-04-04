https://sarabic.ae/20250404/نتنياهو-يتعهد-باستكمال-الانتصارات-واستعادة-جميع-المحتجزين-1099226361.html

نتنياهو يتعهد باستكمال "الانتصارات" واستعادة جميع المحتجزين

نتنياهو يتعهد باستكمال "الانتصارات" واستعادة جميع المحتجزين

سبوتنيك عربي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، باستكمال ما وصفه بانتصارات بلاده في قطاع غزة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T17:48+0000

2025-04-04T17:48+0000

2025-04-04T17:48+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg

جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو بالجالية اليهودية في المجر، حيث أكد في تصريحات تلفزيونية قائلا: "سنستكمل انتصاراتنا وسنعيد جميع المختطفين".وفي وقت سابق، قال فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، إن "هناك تغييرات كبيرة حدثت في الفضاء السياسي الدولي، حيث تخلت العديد من المنظمات الدولية عن احترام سيادة الدول القومية"، مشيرًا بذلك إلى انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها "أصبحت محكمة سياسية"، لافتًا إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة وتركيا ليست أعضاء فيها، حسبما ذكر موقع "hungarytoday".وأضاف رئيس الوزراء المجري، بمناسبة زيارة بنيامين نتنياهو إلى بودابست: "إسرائيل صديقة لنا، ولا نعتقل ضيوفنا، كما أن بلدنا لم يدرج المعاهدات الدولية في قوانينه المحلية". وأشار إلى تصاعد معاداة السامية في أوروبا الغربية مع زيادة الهجرة.من ناحية أخرى، لفت إلى وجود جالية يهودية كبيرة في المجر، تعيش في بودابست، وتعتبر إسرائيل وطنها الثاني، ولا تكن غير مبالية بعلاقات البلدين.واختتم بالقول: "المجر هي الدولة الأكثر أمانًا بالنسبة للمجتمع اليهودي، فهم سعداء بزيارتها وإنفاق أموالهم هنا".يذكر أن أوربان كان قد برر قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بأن بلاده تعتقد أن المنظمة أصبحت مسيسة في السنوات الأخيرة، بدلاً من أن تكون محايدة.وقال أوربان في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "السبب (لانسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية) هو أننا أصبحنا مقتنعين بأن المحكمة أصبحت مسيسة. أي أنها في السنوات الأخيرة لم تعد محكمة محايدة قائمة على سيادة القانون، بل محكمة مسيسة. ويتجلى ذلك بوضوح في قرارها بشأن إسرائيل".وأضاف أوربان أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان المجري، اليوم الخميس، بشأن انسحاب المجر من نظام روما.

https://sarabic.ae/20250404/السعودية-تعلق-على-تدمير-إسرائيل-مستودعا-تابعا-لها-في-غزة-1099225366.html

https://sarabic.ae/20250404/مسؤول-إسرائيلي-كبير-يزعم-أن-دولا-متعددة-مهتمة-باستقبال-سكان-غزة-1099225211.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار