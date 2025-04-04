مسؤول إسرائيلي كبير يزعم أن دولا متعددة مهتمة باستقبال سكان غزة

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البرنامج الصباحي
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هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
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صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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نبض افريقيا
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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30 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
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عالم سبوتنيك
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مناطق في غزة ونزوح مئات الآلاف من رفح، وإدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
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https://sarabic.ae/20250404/مسؤول-إسرائيلي-كبير-يزعم-أن-دولا-متعددة-مهتمة-باستقبال-سكان-غزة-1099225211.html
مسؤول إسرائيلي كبير يزعم أن دولا متعددة مهتمة باستقبال سكان غزة
مسؤول إسرائيلي كبير يزعم أن دولا متعددة مهتمة باستقبال سكان غزة
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تُجري اتصالات مع عدة دول بهدف استقبال فلسطينيين من قطاع غزة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T17:05+0000
2025-04-04T17:05+0000
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وأوضح المسؤول خلال إحاطة للصحفيين بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المجر، أن "إسرائيل تسعى لتحرير المحتجزين والقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية، ما قد يمهد لهجرة واسعة من غزة"، مدعيا أن استطلاعا للرأي أظهر رغبة 60% من سكان القطاع في الهجرة.وأشار إلى أن "غزة في حالة دمار بسبب حماس، وليس بسببنا"، مضيفا أن "إسرائيل قد تحتفظ ببعض الأراضي في القطاع دون نية لاحتلاله بشكل دائم"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وذكر المسؤول الإسرائيلي البارز أن "إسرائيل تريد تسليم إدارة غزة بعد الحرب إلى ائتلاف تقوده دول خليجية، مع بقاء السيطرة الأمنية بيدها".وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" بالبحث عن دول تقبل استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة.وذكر تقرير أمريكي، في أواخر الشهر الماضي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الموساد أجرى اتصالات سرية مع دول أفريقية من بينها الصومال، جنوب السودان، وإندونيسيا، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.وأوضح التقرير أن تعليمات نتنياهو، جاءت بعدما شعر أن الولايات المتحدة لم تعمل بشكل فعلي لتنفيذ خطة ترامب.يشار إلى أنه رغم الضغوط الإسرائيلية، لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبال الفلسطينيين، فيما ترفض السلطة الفلسطينية، والدول العربية، ومعظم الدول الغربية أي خطط لترحيل سكان غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
https://sarabic.ae/20250317/في-دولة-عربية-لم-يتوقعها-أحد-أين-تريد-أمريكا-توطين-سكان-غزة-1098717349.html
https://sarabic.ae/20250326/نتنياهو-نعمل-أنا-وترامب-على-تنفيذ-خطته-لإخراج-سكان-غزة-بمحض-إرادتهم-1098960056.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول إسرائيلي كبير يزعم أن دولا متعددة مهتمة باستقبال سكان غزة

17:05 GMT 04.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jaradatسكان قطاع غزة يعيدون تدوير أنقاض المنازل المدمرة استعدادا لعملية إعادة الاعمار
سكان قطاع غزة يعيدون تدوير أنقاض المنازل المدمرة استعدادا لعملية إعادة الاعمار - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jaradat
تابعنا عبر
كشف مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تُجري اتصالات مع عدة دول بهدف استقبال فلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح المسؤول خلال إحاطة للصحفيين بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المجر، أن "إسرائيل تسعى لتحرير المحتجزين والقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية، ما قد يمهد لهجرة واسعة من غزة"، مدعيا أن استطلاعا للرأي أظهر رغبة 60% من سكان القطاع في الهجرة.
وأشار إلى أن "غزة في حالة دمار بسبب حماس، وليس بسببنا"، مضيفا أن "إسرائيل قد تحتفظ ببعض الأراضي في القطاع دون نية لاحتلاله بشكل دائم"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
في دولة عربية لم يتوقعها أحد... أين تريد أمريكا توطين سكان غزة؟
17 مارس, 12:04 GMT
وذكر المسؤول الإسرائيلي البارز أن "إسرائيل تريد تسليم إدارة غزة بعد الحرب إلى ائتلاف تقوده دول خليجية، مع بقاء السيطرة الأمنية بيدها".
ورغم أن أمريكا لا تدعم بشكل نشط خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنقل سكان غزة بشكل دائم، إلا أن المسؤول الإسرائيلي أكد جدية تل أبيب في هذا المسار، مشيرا إلى أن "بعض الدول أبدت اهتمامها، لكنها تطالب بمقابل، ليس بالضرورة ماديا، وإنما استراتيجيا".
وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" بالبحث عن دول تقبل استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة.
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
نتنياهو: نعمل أنا وترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم
26 مارس, 09:14 GMT
وذكر تقرير أمريكي، في أواخر الشهر الماضي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الموساد أجرى اتصالات سرية مع دول أفريقية من بينها الصومال، جنوب السودان، وإندونيسيا، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.
وأوضح التقرير أن تعليمات نتنياهو، جاءت بعدما شعر أن الولايات المتحدة لم تعمل بشكل فعلي لتنفيذ خطة ترامب.
يشار إلى أنه رغم الضغوط الإسرائيلية، لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبال الفلسطينيين، فيما ترفض السلطة الفلسطينية، والدول العربية، ومعظم الدول الغربية أي خطط لترحيل سكان غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
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