https://sarabic.ae/20250404/مسؤول-إسرائيلي-كبير-يزعم-أن-دولا-متعددة-مهتمة-باستقبال-سكان-غزة-1099225211.html

مسؤول إسرائيلي كبير يزعم أن دولا متعددة مهتمة باستقبال سكان غزة

مسؤول إسرائيلي كبير يزعم أن دولا متعددة مهتمة باستقبال سكان غزة

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تُجري اتصالات مع عدة دول بهدف استقبال فلسطينيين من قطاع غزة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T17:05+0000

2025-04-04T17:05+0000

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وأوضح المسؤول خلال إحاطة للصحفيين بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المجر، أن "إسرائيل تسعى لتحرير المحتجزين والقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية، ما قد يمهد لهجرة واسعة من غزة"، مدعيا أن استطلاعا للرأي أظهر رغبة 60% من سكان القطاع في الهجرة.وأشار إلى أن "غزة في حالة دمار بسبب حماس، وليس بسببنا"، مضيفا أن "إسرائيل قد تحتفظ ببعض الأراضي في القطاع دون نية لاحتلاله بشكل دائم"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وذكر المسؤول الإسرائيلي البارز أن "إسرائيل تريد تسليم إدارة غزة بعد الحرب إلى ائتلاف تقوده دول خليجية، مع بقاء السيطرة الأمنية بيدها".وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" بالبحث عن دول تقبل استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة.وذكر تقرير أمريكي، في أواخر الشهر الماضي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الموساد أجرى اتصالات سرية مع دول أفريقية من بينها الصومال، جنوب السودان، وإندونيسيا، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.وأوضح التقرير أن تعليمات نتنياهو، جاءت بعدما شعر أن الولايات المتحدة لم تعمل بشكل فعلي لتنفيذ خطة ترامب.يشار إلى أنه رغم الضغوط الإسرائيلية، لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبال الفلسطينيين، فيما ترفض السلطة الفلسطينية، والدول العربية، ومعظم الدول الغربية أي خطط لترحيل سكان غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

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