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https://sarabic.ae/20250326/نتنياهو-نعمل-أنا-وترامب-على-تنفيذ-خطته-لإخراج-سكان-غزة-بمحض-إرادتهم-1098960056.html
نتنياهو: نعمل أنا وترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم
نتنياهو: نعمل أنا وترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط، وأن التغييرات مستمرة". 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T09:14+0000
2025-03-26T09:14+0000
غزة
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دونالد ترامب
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وبشأن خطة الرئيس الأمريكي، قال نتنياهو إنه يعمل مع ترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم"، مؤكدًا أنه لم يقلل من أهمية هذه الخطة.وأضاف نتنياهو عن فشل 7 أكتوبر، قائلا: "هناك الكثير من الأسئلة، ولكن في النهاية كان هناك سؤال بسيط - لماذا لم نتحرك؟ لماذا لم نتحرك في تلك الليلة رغم أن لدينا مؤشرات مسبقة؟ كان بإمكاننا التحرك، حتى بالقوات التي كانت موجودة حول القطاع، وكذلك باستخدام سلاح الجو".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، إنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرًا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250324/إعلام-ترامب-لا-يزال-يبحث-عن-دول-مستعدة-لتوطين-الفلسطينيين-من-غزة-1098892390.html
https://sarabic.ae/20250313/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-تصريحات-ترامب-الجديدة-حول-تهجير-سكان-غزة-1098637488.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نتنياهو: نعمل أنا وترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم

09:14 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط، وأن التغييرات مستمرة".
وبشأن خطة الرئيس الأمريكي، قال نتنياهو إنه يعمل مع ترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم"، مؤكدًا أنه لم يقلل من أهمية هذه الخطة.
وأضاف نتنياهو عن فشل 7 أكتوبر، قائلا: "هناك الكثير من الأسئلة، ولكن في النهاية كان هناك سؤال بسيط - لماذا لم نتحرك؟ لماذا لم نتحرك في تلك الليلة رغم أن لدينا مؤشرات مسبقة؟ كان بإمكاننا التحرك، حتى بالقوات التي كانت موجودة حول القطاع، وكذلك باستخدام سلاح الجو".
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
إعلام: ترامب لا يزال يبحث عن دول مستعدة لتوطين الفلسطينيين من غزة
24 مارس, 06:43 GMT
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، إنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".
ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.
جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.
وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على تصريحات ترامب الجديدة حول تهجير سكان غزة
13 مارس, 14:38 GMT
واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرًا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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