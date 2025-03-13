https://sarabic.ae/20250313/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-تصريحات-ترامب-الجديدة-حول-تهجير-سكان-غزة-1098637488.html

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على تصريحات ترامب الجديدة حول تهجير سكان غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على تصريحات ترامب الجديدة حول تهجير سكان غزة

سبوتنيك عربي

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أنها خطوة نحو... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T14:38+0000

2025-03-13T14:38+0000

2025-03-13T14:38+0000

ترامب

قطاع غزة

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذا الموقف يأتي بعد الرفض الفلسطيني العربي الصارم لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والذي يستهدف بشكل أساسي تصفية القضية بشكل كامل.وشدد الهباش على أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة العالقة، وحل القضية الفلسطينية، إلا عبر الشرعية الدولية، ومن دون أي عمليات تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.وعن إمكانية تغير الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية بعد تصريحات ترامب، مضى قائلًا: "نتمنى أن تتخذ الإدارة الأمريكية القرار الصحيح، والذي يكون فقط عبر الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، واحترام حقوق الشعوب بما في ذلك حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".وأعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن "تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته".وشددت مصر على "أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف".ورأت أن "مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام بما في ذلك في الشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطاراً عملياً للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، وبما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".كما أكد البيان التزام مصر الراسخ بدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، داعيا كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.جاء تصريح ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، وبحثا الأوضاع في قطاع غزة.وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرًا، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

https://sarabic.ae/20250312/ترامب-يتراجع-عن-مقترحه-بشأن-غزة-لن-يطرد-أحدا-من-القطاع-1098610191.html

https://sarabic.ae/20250313/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-تصريحات-ترامب-الجديدة-حول-مغادرة-سكان-قطاع-غزة-1098619312.html

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