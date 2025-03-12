https://sarabic.ae/20250312/مقترح-الـ-60-يومًا-هل-تقبل-حماس-بتمديد-المرحلة-الأولى-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة؟-1098608328.html

مقترح الـ 60 يومًا.. هل تقبل حماس بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

مقترح الـ 60 يومًا.. هل تقبل حماس بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

سبوتنيك عربي

في جولة مفاوضات جديدة تستضيفها قطر، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشارك المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بخطة أمريكية لتمديد... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T17:07+0000

2025-03-12T17:07+0000

2025-03-12T17:07+0000

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وبحسب مسؤول إسرائيلي، من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة اقتراحا لتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا، تفرج خلالها حماس عن نحو نصف الأسرى الأحياء.وسبق أن أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الإطار المقترح سيشهد إطلاق حماس سراح 10 رهائن أحياء، بمن فيهم الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل 60 يوما إضافيا من وقف إطلاق النار، وفقا لسكاي نيوز.وجاء في بيان لحركة حماس أنه "بدأت جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وتتعامل حركة حماس بكل مسؤولية وإيجابية في هذه المفاوضات، بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن".وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية قبول حماس بالمقترح الأمريكي، وتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، والإفراج عن بعض الرهائن.استجابة المقاومةاعتبر نعمان العابد، المحلل السياسي الفلسطيني، نتنياهو وحكومته المتطرفة، وبمشاركة الإدارة الأمريكية يحاولون التملص من موضوع استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتعلق بإعلان حكومة نتنياهو رسميا وقف عدوانها وحربها على قطاع غزة، وسحب قواتها من كامل القطاع، وفتح المعابر، وإدخال الاحتياجات والمساعدات الإنسانية، والبحث في موضوعات الحل السياسي للقطاع ومجمل الأراضي الفلسطينية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ بداية هذه المفاوضات، يماطل ويتذرع بحجج واهية هنا وهناك، في محاولة للتملص من الاستحقاقات، حيث يهدف هو وحكومته إلى إعادة الاحتلال والاستيطان، والسيطرة والتطهير العرقي، والتملص من كل ما يؤدي لانتهاء الحرب والاحتلال والاستيطان، باعتبار أن فكر هذه الحكومة قائم على الاحتلال والاستيطان وتهجير الشعب الفلسطيني، ولن ترضى بطرح الانسحاب من الأراضي الفلسطينية ووقف إراقة الدم، والوصول للحل السياسي.وتابع: "للخروج من هذا المأزق، وفي ظل إصرار حماس والمقاومة على البحث في موضوعات النقاط الرئيسية الواردة باتفاق غزة في المرحلة الثانية، جاء المبعوث الأمريكي بحل وسط، يقترح فيه تمديد المرحلة الأولى وتنفيذ بعض البنود التي لن تصل إلى استحقاقات المرحلة الثانية".وقال إن هذه المحاولات لن تنهي الحرب، ولن تصل بالحل السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية برمتها، مبديًا مخاوفه من تأثير الانقسام الفلسطيني سلبا على قوة المفاوض الفلسطيني، وإصراره على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، وإنهاء العدوان.انفراجة قريبةفي السياق قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن مخرجات القمة العربية ضربت خطة ترامب بشأن التهجير، بأخرى مفصلة، وليس مجرد شعارات أو بيانات شجب وإدانة، في مبادرة تقدم رؤية متكاملة تفصيلية، وتبعث الأمل في وقف معاناة الفلسطينيين خلال أشهر، وتحسين الأجواء خلال أسابيع قليلة، والسير في خطة خمسية لاستكمال إعمار القطاع دون تهجير.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك حشد من دول غربية ودول أعضاء في مجلس الأمن دائمين لدعم هذه الخطة، وهو زخم سياسي مهم، يأتي في ظل استعداد وفد مصري لزيارة واشطن لشرح مبادرة إعمار غزة، وإمكانية توسيع الوفد ليشمل دول أخرى مثل السعودية وقطر والإمارات.وتوقع أنور تجاوز العوائق أمام استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة، حيث كانت إسرائيل تعول على الحرب النفسية عبر تعيين رئيس أركان جديد، لكنه سلاح سبق وأن فشل تجريبه. وأكد أن في ضوء إجراء مباحثات مباشرة للمرة الأولى بين حماس وأمريكا، ووصول وفد مفاوض لقطر والقاهرة من حماس، من المتوقع أن يكون هناك حلحلة كبيرة، والضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة فتح قنوات الإغاثة، وإمكانية التفاوض على إخراج الأسرى الأمريكيين من غزة في صفقة منفصلة كتمهيد لأرضية مشتركة تنطلق منها المرحلة الثانية من الاتفاق.وأوضح أن هذه الخطوة يمكن تسميها مد للمرحلة الأولى، يواكبها إجراءات على الأرض، ويمكن أن تصبح بداية للثقة، وتجبر نتنياهو على التراجع عن وعوده للجناح المتطرف في حكومته.وكانت قناة "كان 11" الإسرائيلية قد ذكرت أن هناك اتصالات بين حركة حماس والإدارة الأمريكية، أعلن عنها مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بوهلر، الذي صرح أنه التقى بممثلين عن الحركة في إطار الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين والتعرف على مطالبها لإنهاء الحرب.وذكر بوهلر أن "بعض مطالب حماس تبدو معقولة نسبيا ويمكن العمل عليها"، مشيرا إلى أن حركة حماس عرضت اتفاقا شاملا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، مقابل تفكيكها العسكري والسياسي، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية.وقال بوهلر إن "حماس تعهدت بعدم القيام بأي نشاط عسكري أو سياسي، ووجدت أن هذا ليس عرضا أوليا سيئا". وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل بالتعاون مع دول أخرى على ضمان عدم وجود أنفاق أو نشاط عسكري، ومنع "حماس" من الانخراط في السياسة مستقبلا.جدير بالذكر أنه، وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025، حيث تم خلال المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، تنفيذ عملية تبادل أسرى بين الطرفين، حيث أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1700 أسير فلسطيني، بينهم من ذوي الأحكام العالية ومعتقلين من قطاع غزة، بينما أفرجت حركة حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بينهم 8 جثث و5 عمال تايلنديين.ورغم أن الاتفاق بين الطرفين نص على دخول الطرفين في مفاوضات المرحلة الثانية بعد 16 يوما من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ومع انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، ترفض الحكومة الإسرائيلية الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة تباعا، وتطالب بتمديد المرحلة الأولى وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، تحت تهديد العودة للقتال وتشديد الحصار. وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فورا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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